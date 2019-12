Il mio amore passato e futuro su Rai 2 – trama, cast, finale

Il mio amore passato e futuro è il film che oggi pomeriggio va in onda su Rai 2 alle 15:40. La pellicola è fruibile anche al canale 502 per la visione in alta definizione.

Il mio amore passato e futuro – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film Il mio amore passato e futuro è composto dai seguenti attori: Amanda Schull (Nel labirinto del serial killer), Peter Porte, Anna Van Hooft, Brittney Wilson, Vanessa Bell Calloway, Dolores Drake, Brendan Taylor, Keith Martin Gordey. La regia è di Allan Harmon.

Il film tv Il mio amore passato e futuro arriva in Italia in prima visione. Il titolo originale è Love, Once and Always. La produzione è statunitense e risale al 2018. Il genere drammatico con molte incursioni romantico-sentimentali. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti e in alcuni centri molto suggestivi della periferia americana.

Il mio amore passato e futuro – trama del film in onda su Rai 2

La trama della vicenda raccontata ha come protagonista una giovane donna Lucy che ha una passione per l’ambiente. Un giorno scopre per caso che il suo ex fidanzato, e primo grande amore, ha deciso ha deciso di comprare una storica dimora nei dintorni perché vuole abbatterla e costruire un campo da golf. Il giovane spera di poter così fare grossi introiti economici perché in zona non esiste nessun campo da golf.

La giovane si ribella con tutte le sue forze a questo progetto e decide così di fare di tutto affinché la storica dimora possa essere preservata dall’abbattimento.

Innanzitutto ha deciso che la prima mossa da fare è avvicinare Duncan, il suo ex. Vuole così cercare un compromesso per farlo desistere dalla sua idea. Lucy sa che la dimora storica in oggetto è molto importante non solo per la zona in cui si trova, ma soprattutto per tutto quello che contiene all’interno: mobili, arazzi e suppellettili di grande valore.

Quando Lucy riprende il suo rapporto con Duncan, inizialmente c’è molta tensione tra i due. Lucy non si fida di Duncan ma il ragazzo, nel rivedere Lucy, si rende conto che l’amore per lei sta per riesplodere. Non sa che anche Lucy prova gli stessi sentimenti.

Il finale del film in onda su Rai 2

E così tra una discussione e l’altra, il riaccendersi dell’antica passione potrebbe portare a nuove ed inattese prospettive per il futuro.

La pellicola è una storia che unisce agli elementi romantici e sentimentali l’impegno per la difesa dell’ambiente. In questo senso comunica un messaggio positivo.

L’happy ending è sicuramente positivo, ma bisognerà attendere proprio le ultime scene del film. Infatti tra Lucy e Duncan si intrometteranno persone estranee che cercheranno non solo di dividerli, ma anche di fare in modo il campo da golf possa essere costruito in tempi brevi.