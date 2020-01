Amore a Salisburgo su Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 manda in onda nel pomeriggio del primo giorno dell’anno il film dal titolo Amore a Salisburgo. L’appuntamento è alle 15:50 sulla seconda rete di viale Mazzini.

Amore a Salisburgo – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film Amore a Salisburgo è composto dai seguenti attori: Tom Millen (Blood & Treasure), Aude des Pallieres, Kelly Bishop, Alfons Haider, Heinz Trixner, Therese Olivia Robinson, David Burnell IV, Vivien Wulf. La regia è di Alexander Peter Lercher.

Il film tv è di genere schiettamente sentimentale con atmosfere romantiche. È una produzione austriaca del 2018 della durata di un’ora e 30 minuti.

Il titolo originale è The Salzburg Story. Ricordiamo ai nostri lettori che la pellicola per il piccolo schermo può essere seguita anche sul canale 2 HD al numero 502 per la fruizione in alta definizione.

Amore a Salisburgo – la trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista una signora di 70 anni che racconta alla sua nipotina una storia realmente accaduta di cui è stata protagonista. Si tratta di una vicenda sentimentale dalle atmosfere anche fiabesche che racconta come la vita di un giovane austriaco, professione compositore musicale, sia stata completamente stravolta dall’arrivo di una donna americana.

Il giovane si chiama Freddie ed è stato sempre sottomesso al padre che ne ha deciso tutte le mosse e il destino. Infatti i genitori gli ha imposto di diventare un banchiere. Questa è la tradizione di famiglia e lui non può assolutamente sottrarsi.

Freddie però ha una passione: la musica classica. Purtroppo non è mai riuscito a far valere il suo talento Perché il padre glielo ha sempre proibito. Freddie è un ottimo compositore ed ha scritto molte opere che non ha mai potuto mettere in scena.

Nel momento in cui il contrasto col padre diventa molto più intenso, conosce una giovane americana di nome Annabelle. La giovane ha un carattere molto estroverso, ma soprattutto è molto sicura di sé e delle sue azioni. Da vera americana sa che ognuno deve essere arbitro del proprio destino. Soprattutto bisogna trovare il coraggio di opporsi ad un futuro già determinato e predestinato, ovvero il posto in banca che il padre gli ha trovato.

Il finale del film in onda su Rai 2

Man mano che cresce la loro amicizia, Annabelle riesce ad infondere in Freddie soprattutto la consapevolezza dei propri meriti artistici. Lo incoraggia dunque a lottare per diventare un buon musicista il e rincorrere il sogno della sua vita. Un sogno che il padre ha sempre tentato di strappargli via.

Nella parte finale del film i telespettatori troveranno un Freddie molto più deciso e con una autostima in continua crescita. Saprà trovare il coraggio di parlare con il padre e di esporgli il proprio progetto di vita.

Se tale progetto non coincide con quello del padre, lui non ne avrà nessuna colpa. Infatti ognuno è arbitro del proprio destino e come dicevano i latini homo faber fortunae suae.