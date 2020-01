Danza con me Roberto Bolle – La Diretta dello spettacolo di Rai 1

Danza con me Roberto Bolle. Il capodanno di Rai 1 ospita per il terzo anno consecutivo il talento cristallino di Roberto Bolle. L’étoile sarà protagonista questa sera di Danza con me, dalle 21:25 sulla prima rete di Viale Mazzini.

Danza con me è il tentativo riuscito di mettere insieme le massime espressioni della danza a livello mondiale con uno schema di intrattenimento adatto alla prima serata televisiva.

Roberto Bolle – star internazionale della danza – ballerà sul palco con un gran numero di suoi colleghi. Ma ci saranno anche attori, cantanti e arstisti di casa nostra a completare uno show variegato e intenso.

La co-conduzione è affidata alla coppia formata da Geppi Cucciari e Giampaolo Morelli. Saranno loro ad accompaganre i telespettatori da una fase all’altra del racconto di Danza con me.

Roberto Benigni e Matteo Garrone parteciperanno alla parentesi dedicata alla favola di Pinocchio, realizzata attorno alla colonna sonora del film con cui sono nelle sale. Ma ci saranno anche Alberto Angela, Virginia Raffaele, Luca e Paolo, oltre ai cantanti Nina Zilli, Marracash e Cosmo. Un momento speciale sarà quello durante il quale Roberto Bolle e Nicoletta Manni (prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano) balleranno su “Con te partirò”. Il brano sarà cantato da Andrea Bocelli e suonato al pianoforte da Stefano Bollani. Mentre Luca Zingaretti sarà autore di un omaggio particolare a Charlie Chaplin.

Danza con me dello scorso anno ha vinto la Ross d’or, il premio europeo come miglior spettacolo d’intrattenimento televisivo dell’anno. Inoltre, ha ottenuto un riscontro notevole da parte dell’Auditel, a dimostrazione di quanto la danza possa essere protagonista in prima serata.

Danza con me Roberto Bolle – Apertura con Giampaolo Morelli, Marracash, Cosmo e Geppi Cucciari



La sigla d’apertura di Danza con me è sulle note di Vivaldi, mentre Roberto Bolle entra in studio accompaganto dalle ballerine dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Alla fine del ballo introduttivo, lo raggiunge al centro del palco l’attore Giampaolo Morelli. “Il ballo è un linguaggio universale. Attraverso il ballo racconteremo i nostri sogni, le nostre paure… faremo vedere quanto può essere accessibile”, dice Roberto Bolle per convincere il co-conduttore che non è necessario sentirsi in ansia come dice di essere.



Non riuscendo a convicerlo, gli dimostra l’universalità della danza spulciando tra gli ascolti musicali sul suo smartphone. Spaziano dal pop, al jazz, fino al rap.

Non a caso, poi arriva il rapper Marracash insieme a Cosmo a cantare “Greta Thunberg”, una canzone dell’ultimo album dell’artista milanese, intitolato “Persona”. Sembrerebbe assurdo accostare la danza degli allievi della Scala alle rime di Marracash, invece il risultato è molto bello. Quando c’è il talento si può azzardare a piacimento.

Raggiunto da Geppi Cucciari, Giampaolo Morelli presenta un ballo molto intenso. È il passo a due con l’étoile del Gran teatro di Mosca – Bolshoi, Svetlana Zakharova. Danzano l’Histoire de Manon di Kenneth MacMillan.



Meraviglia.

Stefano Bollani con Andrea Bocelli, Con te partirò, Roberto Bolle balla con Nicoletta Manni



Quello successivo è un altro momento ad alti livelli di Danza con me. Stefano Bollani accompagna al pianoforte Andrea Bocelli per l’interpretazione di “Con te partirò”. Roberto Bolle balla con Nicoletta Manni, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano.



Anche in questo caso, i linguaggi diversi di Bollani e Bocelli – uniti poi alla danza – trovano una sintesi intensa e particolare. Il quartetto si è costituito per la prima volta in occasione dell’On dance di Napoli, la manifestazione creata da Roberto Bolle per promuovere la danza.