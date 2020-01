Principessa in incognito su Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi il film tv Principessa in incognito. L’appuntamento è alle 15:35 sulla seconda rete di viale Mazzini e, sempre al medesimo orario, anche sul canale 502 per la fruizione in alta definizione.

Principessa in incognito – cast, regia, attori, riprese e location

Il cast del film Principessa in incognito è composto dagli attori: Natalie Hall (Scambiamoci a Natale), Chris McNally, Casey Manderson, Brendon Zub, Lara Gilchrist, Mackenzie Gray, Kazumi Evans, Bernie Yao. La regia è di Allan Harmon.

Il film in oggetto è la classica storia sentimentale e romantica con protagonisti due giovani che, attraverso una serie di equivoci e di situazioni singolari, s’incontrano, si conoscono, si amano e cercano di superare tutte le difficoltà per dare al loro amore un solido futuro.

La durata della pellicola è di un’ora e 20 minuti. La produzione è statunitense ed è recentissima, del 2019. Il titolo originale è A Winter Princess.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare in alcune località sciistiche.

Principessa in incognito – trama del film in onda su Rai 2

La protagonista del film tv in onda oggi su Rai 2 è Carly, una giovane principessa in incognito che lavora in uno Ski Resort. Il compito che le è stato assegnato è di grande responsabilità. Dovrà infatti organizzare una serata di gala per una importante raccolta fondi. L’evento solidale è uno dei più importanti per il resort in cui lavora.

La serata di gala, che dovrà organizzare la principessa in incognito, è stata chiamata Snowden Peaks Snowball. Carly dovrà occuparsene in collaborazione con Jesse, fratello del proprietario.

Uno dei principali compiti a loro assegnati è il coinvolgimento di molte star per dare un tono di prestigio alla manifestazione. Carly e Jesse cominciano a mettersi al lavoro. E come primo obiettivo cercano di contattare i personaggi importanti della zona.

Purtroppo molti annunciano immediatamente la propria indisponibilità. Altri invece si riservano di dare una risposta. Ma ci sono anche personaggi che confermano la loro presenza. Purtroppo però l’evento si rivelerà un vero e proprio flop per due ragioni. Innanzitutto i personaggi che avevano annunciato di esserci, in effetti hanno dato forfait. Inoltre gli invitati e tutti coloro che frequentano lo Ski Resort sono rimasti estremamente delusi. Anche la raccolta fondi non è andata bene.

Tutto questo mette a rischio la stessa sopravvivenza del resort.

Il finale del film in onda su Rai 2

La parte finale del film tv prevede la mossa a sorpresa che farà Carly per cercare di salvare la situazione e non far fallire il resort. Quando il proprietario la accusa di non essere stata in grado di portare neanche uno degli attori più famosi, o dei conduttori televisivi noti, Carly dice che in effetti la festa di beneficenza ha avuto come ospite una persona molto più importante di tutti i personaggi noti.

Dinanzi alla sorpresa di tutti per queste parole, Carly rivela la propria identità. Lei è la principessa ereditaria di un regno molto noto, un personaggio inseguito dai rotocalchi rosa, che ha cercato un po’ di tranquillità lavorando in incognito in una piccola località sciistica.