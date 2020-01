Amore nel castello di ghiaccio su Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 trasmette nel pomeriggio di oggi alle 15:40 i film tv Amore nel castello di ghiaccio. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale che la seconda rete trasmette in prima visione.

Amore nel castello di ghiaccio – cast, regia, attori, riprese e location

Il cast del film tv Amore nel castello di ghiaccio è composto dagli attori: Emilie Ullerup (Hearts of Christmas), Kevin McGarry, Meghan Heffern, Habree Larratt, Melanie Mullen, Justine Eyre, Richard Nash, Pierre Simpson. La regia è di Marita Gabriac.

La pellicola è una coproduzione realizzata tra Stati Uniti e Canada nel 2019. Con il titolo originale Winter Castle è andato in onda per la prima volta sabato 5 gennaio 2019 in Canada.

Il genere è sentimentale e la vicenda raccontata ha tutte le caratteristiche di una vera e propria favola romantica. Le riprese si sono svolte in un vero e proprio castello di ghiaccio, ovvero l’Hôtel de Glace che si trova a 20 minuti dalla caratteristica cittadina di Quebec nell’omonima provincia canadese. Queste sono le scene più caratteristiche che i telespettatori vedranno perché tutto all’interno dell’hotel è davvero di ghiaccio.

La durata del tv-movie è di un’ora e 25 minuti.

Amore nel castello di ghiaccio – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Jenny (Emilie Ullerup), una giovane donna nata e cresciuta in California. Jenny ha una sorella Meg, che sta organizzando il proprio matrimonio. Le nozze avranno luogo in un posto molto particolare: un vero e proprio hotel di ghiaccio. Sarà una cerimonia singolare che Meg sta organizzando in tutti i particolari.

Jenny è felice di darle una mano e così si impegna anche lei per cercare di rendere lo straordinario matrimonio affascinante per tutti gli ospiti.

Sveliamo ai nostri lettori che tutto nell’hotel è fatto di ghiaccio, compresi i muri, le sedie e i letti. Insomma un vero e proprio igloo ha svelato Melanie Mullen che interpreta Meg. L’attrice ha ancora anticipato che nell’hotel tutto diventa sempre più freddo. Si cammina lungo i corridoi ghiacciati, si entra nelle stanze che sono letteralmente gelate al punto che il freddo sembra penetrare nelle ossa.

Quando Meg arriva nell’hotel di ghiaccio conosce Craig (Kevin McGarry), il testimone dello sposo. Si tratta di un giovane uomo affascinante, vedovo e padre di una bambina. L’incontro tra i due fa scoccare immediatamente la scintilla. Ma non tutto sarà così semplice come sembra.

Il finale del film Amore nel castello di ghiaccio

Nel finale dei film i due giovani pur amandosi, dovranno affrontare una serie di difficoltà. In particolare ad ostacolare il loro sentimento interviene ad un certo momento un terzo incomodo. Si tratta della presenza inattesa di una giovane donna chiamata Lana.

Una curiosità: l’Hôtel de Glace è l’unico hotel di ghiaccio in Nord America. È possibile visitarlo ma solo su prenotazione. L’hotel è ben valutato su TripAdvisor e una camera doppia parte dalla cifra non indifferente di 370 dollari a notte. C’è però la possibilità di visitare l’hotel senza pernottare. In questo caso bisognerà pagare soltanto la visita guidata.

Gli agenti turistici rassicurano i clienti che non avranno freddo all’interno dell’hotel. Infatti si dorme in sacchi a pelo che sono particolarmente riscaldati. Inoltre anche i bicchieri nei quali si beve sono fatti di ghiaccio. L’hotel apre a fine dicembre e rimane aperto fino a marzo. È stato inaugurato nel 2001. L’albergo dispone di 44 camere ed anche di una Suite Deluxe che contiene all’interno un camino, un centro benessere e una sauna privata.