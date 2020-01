Bake Off Italia All Stars Battle diretta 3 gennaio: Marcello Sacchetta ospite della prima puntata

La prima puntata di Bake Off Italia All Stars Battle va in onda questa sera venerdì 3 gennaio su Real Time in prima serata alle 21:10. Il programma è condotto da Flavio Montrucchio, mentre la giuria è composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

Nel cooking show si affrontano tutti i migliori pasticcieri amatoriali delle passate edizioni di Bake Off Italia. I concorrenti sono divisi in tre squadre e devono superare sfide differenti: la prova rush, una corsa contro il tempo per preparare un dolce, la prova Wow dove devono stupire i giudici con una creazione originale, ed infine la prova extreme, ultima occasione per salvarsi dall’eliminazione.

Nel programma ci sono 12 concorrenti divisi in tre squadre:

Squadra Azzurra formata da Alfredo Bianco, Enrica Iacaria, Tony Anania, Malindi Donvito

formata da Alfredo Bianco, Enrica Iacaria, Tony Anania, Malindi Donvito Squadra Rosa di cui fanno parte Patrizia Ave, Francesca Tiranti, Antonio Crispino, Antonino Orfano

di cui fanno parte Patrizia Ave, Francesca Tiranti, Antonio Crispino, Antonino Orfano Squadra Gialla composta da Rosalind Carlo, Jolanta Noto, Giustina Dibello, Riccardo Pagni

Durante la puntata troviamo numerosi ospiti, partendo dal ballerino e conduttore del daytime di Amici Marcello Sacchetta insieme alla fidanzata, la ballerina Giulia Pauselli. Ci sono anche il cake designer Marico Failla, l’hair stylist delle vip Federico Fashion Style, la pasticcera Melissa Forti, lo chef Misha Sukyas, il food mentor Marco Bianchi e lo chef Simone Rugiati. Infine, il programma ospita anche l’associazione degli Alpini di Arcore.

Bake Off Italia All Stars Battle 3 gennaio – diretta puntata ospiti giudici

La diretta della prima puntata inizia con il presentatore Flavio Montrucchio che presenta i tre giudici del programma. Clelia D’Onofrio rappresenta la squadra Azzura, Damiano Carrara quella Gialla ed infine Ernst Knam quella Rosa.

Prima di iniziare la prova Rush, entrano due ospiti, Marcello Sacchetta e la fidanzata Giulia Pauselli. Inizia la sfida, ogni squadra dovrà preparare 200 baci in 100 minuti. I concorrenti devono preparare 50 baci a testa.

Il tempo passa, ma le squadre sono in difficoltà. Restano pochi minuti e c’è ancora chi è indietro con il lavoro. Mancano 5 minuti ed alcuni pasticceri, messi alle strette, commettono degli errori. Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli lasciano il programma.

Iniziano gli assaggi della prova Rush. Chi viene promosso, regala 5 minuti di tempo per la manche successiva. Inizia la squadra Rosa, Federica e Patrizia vengono promosse, mentre Antonio ed Antonino no.

Tocca alla squadra Azzurra. Malindi è l’unica bocciata, mentre Tony, Alfredo ed Enrica vengono promossi e regalano 5 minuti a testa al loro gruppo.

Si continua con la squadra Gialla. Jolanta e Rosalind vengono promosse, mentre Riccardo e Giustina no.

Bake Off Italia All Stars Battle 3 gennaio – Inizia la prova Show

Nella prossima prova i concorrenti dovranno preparare una wedding cake. Entra poi il prossimo ospite, Marco Failla.