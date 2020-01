Rai 2 manda in onda nel pomeriggio di oggi alle ore 17:05 il tv movie Amarsi come cani e gatti. L’appuntamento oltre che sulla seconda rete di viale Mazzini è fruibile anche sul canale 2 HD 502 per la visione in alta definizione.

Amarsi come cani e gatti – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film Amarsi come cani e gatti è composto dai seguenti attori: Cassidy Gifford, Wyatt Nash (Karen Kingsbury: pagine d’amore), Gwynyth Walsh, Jacky Lai, Nelson Wong, Hayley Sales, Drew Ray Tanner, Marika Siewert, Catherine Barroll. La regia è di Ron Oliver.

Il titolo originale è Like Cats & Dogs. La durata del film tv è di 84 minuti, la produzione è canadese e statunitense. La pellicola risale al 2017 ed arriva in Italia in prima tv.

Le riprese si sono svolte tra gli Stati Uniti e il Canada, soprattutto in alcune location canadesi poste sui principali laghi nazionali.

Amarsi come cani e gatti – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonisti Lara (Cassidy Gifford) e Spencer (Wyatt Nash). I due giovani sono perfetti sconosciuti all’inizio della vicenda raccontata. Ognuno dei due ha con sé un animale domestico. Spencer divide la sua esistenza con un gatto e Lara con un cane.

Durante una vacanza estiva prenotano un appartamento con vista sul lago. Lara ha bisogno di riposarsi e vuole così lasciare il caos della città. Ha anche alcune situazioni non completamente risolte nella sua vita e sulle quali vuole fare chiarezza.

Spencer invece ha scelto un posto tranquillo in una località sul lago perché sta finendo di lavorare alla sua tesi. Per un singolare inconveniente, dovuto ad un errore di prenotazione, i due giovani sconosciuti scoprono, una volta arrivati sul posto, che hanno affittato lo stesso appartamento. Naturalmente non si può più tornare indietro ed allora sono costretti a dividere la casa con i loro due animali domestici.

Sia Lara e Spencer, sia i loro due animali, non riescono in nessun modo a trovare un punto in comune tra di loro. Il cane e il gatto litigano in continuazione mettendo a soqquadro la casa. I loro rispettivi padroni sono costretti ad intervenire per cercare di rimediare ai loro disastri. La vita così diventa molto avventurosa. Lara non trova il tempo di riposarsi e di riflettere sulla sua vita. Spencer non riesce a concentrarsi per portare a termine la sua tesi di laurea.

Il finale del film in onda su Rai 2

Siamo alla parte finale del film. In questa condizione è davvero difficile pensare ad una convivenza continuativa. Lara e Spencer non sanno davvero come fare, condividono però come i due animali l’antipatia dell’uno verso l’altra.

Ben presto però la convivenza forzata li avvicina sempre di più. E nasce tra loro un’amicizia che, alla fine del periodo di vacanza, si è già trasformata in un sentimento più profondo.

Dovranno però fare i conti con i loro animali domestici che continuano a litigare di loro.