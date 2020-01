Questa sera, alle ore 18:45 su Canale 5, debutta la prima puntata dell’edizione 2020 di Avanti un altro che seguiamo in diretta. Al timone del programma troviamo Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il format del programma non cambia, ma nel cast troviamo nuovi personaggi.

Laura Cremaschi, che nelle ultime due edizioni era la Bonas, diventa la Regina del web. Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro 2020, la ventunenne si è classificata quarta a Miss Italia 2017.

Nelle nuove puntate c’è anche Follettina Creation, star di YouTube ed Instagram, il suo ruolo nel programma viene svelato questa sera. Nel Minimondo del game show ritroviamo anche personaggi storici.

L’affollato salotto è come sempre capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Inoltre ci saranno la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniell Nillson e la bona sorte Francesca Brambilla.

Avanti un altro 2020 – Diretta prima puntata

La prima puntata dell’edizione 2020 di Avanti un altro inizia con Paolo Bonolis che saluta tutti, dal pubblico al cast della trasmissione. Dopo un breve siparietto, presenta anche la sua spalla, Luca Laurenti.

Entra Giuseppe, il primo concorrente della nuova edizione del game show. Vengono poi presentati alcuni dei personaggi del Minimondo. È arrivata la Befana è l’argomento delle domande. Giuseppe risponde esattamente a tutte e tre i quesiti e pesca dal pidigozzo. La fortuna gli sorride, ottiene 50,000 euro e diventa il primo campione di giornata.

È il turno di Antonella. Si apre il salottino e la donna deve scegliere uno dei personaggi del Minimondo, ed opta per Miss Claudia. Il nuovo argomento sono le scope, ed Antonella dà la risposta esatta, pescando la pariglia. Ma la donna perde e Giuseppe resta campione.

Arriva Luca e anche lui deve scegliere un personaggio. Decide di chiamare l’idraulico, che gli domanda come si chiama nel dialetto di Siena questo mestiere. L’uomo dà la risposta esatta e pesca dal pidigozzo. Ottiene 50,000 euro, Luca decide di tenere il montepremi e continuare. Il prossimi quesiti riguardano il cinema, nello specifico la saga di Harry Potter. Prima di esporre le domande, Bonolis crea un simpatico divertente con un anziano del pubblico. Bonolis chiede a Luca cosa indossava Harry Potter durante la prima lezione di volo con la scopa ed il concorrente risponde esattamente.

Bonolis questa volta chiama un’anziana signora per continuare il siparietto con la scopa. Prosegue poi con le due domande successive, a cui Luca risponde esattamente. La prima riguarda la casa a cui appartiene Harry Potter. Mentre la seconda il nome dello sport delle scope volanti. L’uomo pesca dal pidigozzo 75,000 euro, decide di fermarsi, spodestando Giuseppe e diventando il nuovo campione.

Avanti un altro 2020 – Si continua con la signora Maria

Tocca alla signora Maria. Deve rispondere all’ultima domanda, ma entra il Bono. La calza è l’ultimo argomento che la donna deve affrontare. Le viene chiesto come mai spariscono i calzini, ma dà la risposta errata. Nonostante il primo sbaglio, indovina le tre domande successive e pesca dal pidigozzo. Purtroppo pesca 15,000 euro, cifra che non basta per superare Luca.

Il campione torna protagonista e si rimette in gioco per vincere 225,000 euro. Luca inizia bene, ma sbaglia l’ottava domanda, ripartendo da zero. Dopo vari tentativi, si avvicina al montepremi, raggiungendo il tredicesimo quesito. Il tempo a disposizione del concorrente è finito, il bottino accumulato inizia a diminuire lentamente.