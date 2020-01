Gli Stati Generali di Serena Dandini tornano giovedì 9 gennaio in prima serata su Rai 3. Si tratta della quinta puntata in onda dopo le festività natalizie. Ne manca una, la sesta, che completa il ciclo ed è prevista per la prossima settimana.Intanto ecco le parodie e gli argomenti di cui si occupa la conduttrice.

Stati generali 9 gennaio – Virginia Raggi tra gli ospiti di Serena Dandini

Nell’appuntamento di oggi, Serena Dandini ospita il sindaco di Roma, Virginia Raggi, interpretata da Sabina Guzzanti. Il primo cittadino traccia un bilancio della sua gestione e anticipa i suoi progetti per l’anno nuovo. La signorina Vaccaroni di Cinzia Leone, guida i telespettatori tra le novità della finanziaria appena entrata in vigore.

Dal Raiphone nuove ed esclusive rivelazioni dagli archivi segreti di Andreotti (Neri Marcorè), l’utile “Tuttorial” di Lillo e una video-chiamata a sorpresa di Mina (Lucia Ocone). In collegamento Alessandro di Battista (Edoardo Ferrario) mentre cerca di imbarcarsi per l’Iran.

Franca Leosini nell’imitazione di Germana Pasquero, incontra il giornalista Maurizio Mannoni (quello vero) nelle sue “Storie Maledette”. Carlotta Natoli si trasforma in Cleopatra nella rubrica “Donne nel Tempo”, grazie a un’immaginaria macchina del tempo che permette di far rivivere le grandi eroine del passato.

Inoltre Martina Dell’Ombra (Federica Cacciola) presenta un nuovo fascicolo della sua improbabile “Enciclopedia, L’arte in un minuto”. Il sondaggista Massimo Stima (Edoardo Ferrario) prevede i trend per l’anno che è appena iniziato e Winona la Rider (Lucia Ocone) racconta il mondo del lavoro precario.

I The Pills riflettono sul potere delle fake news nella nuova puntata de “Ai confini de tipo adesso” e le Sbratz esplorano gioie e dolori dell’essere single a trent’anni.

Stati generali 9 gennaio – ospiti musicali

La musica live è come sempre grande protagonista di Stati generali con il duo cultural-musicale Legge e Bacchelli (Rocco Tanica ed Elio). I due svelano i segreti della musica classica con la giovane band I Siberia che si “iscrive a cantare”.

Ma si “iscrive a parlare” agli Stati Generali anche Geppi Cucciari che parla di un Paese immaginario, ma facilmente riconoscibile, dove tutte le regole sono sovvertite.

Serena Dandini sul divano rosso intervista Arturo Brachetti, il più grande trasformista italiano. Syed Hasnain, rifugiato politico da anni in Italia, porta agli Stati Generali il racconto del suo lungo e travagliato viaggio dall’Afghanistan a Roma per sfuggire a un destino segnato.

Stati generali alla scoperta del mondo leghista

La nuova inchiesta di Gustav e Luca porta gli Stati generali alla scoperta del mondo leghista.

Natalino Balasso ci conduce nel nord-est, dove esistono piccole e medie imprese.

Le notizie del giorno sono affidate come sempre al TG Lercio. Il pubblico dell’Auditorium è protagonista della sigla finale improvvisata anche questa volta da Elianto.

Il programma è fruibile su RaiPlay.