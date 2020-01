Questa sera, 9 gennaio, alle ore 21.15 su Rai 3 andrà in onda Stati Generali. Al timone Serena Dandini, che ci guiderà nel suo mondo di comici e commenterà in chiave satirica i fatti più rilevanti accaduti nel passaggio tra il 2019 ed il 2020.

Stati Generali, 9 gennaio 2020, la diretta

Serena Dandini interroga una comica Virginia Raggi (interpretata da Sabina Guzzanti) sullo stato della Capitale e sul Movimento 5 stelle. La “sindaca” si dice pronta a ricandidarsi e si lamenta del traffico.

Viene mandata in onda la pubblicità dello sponsor della trasmissione, Kabuki. La vettura si propone come un metodo innovativo di trasporto, che permette di viaggiare senza inquinare perchè è attaccato alla presa di corrente. Neri Marcorè è esilarante come al solito.

Serena lancia l’Almanacco di Lucia Ocone, che ci parla dell’Ammucchiata di San Silvestro: “Chi oroscopa a capodanno oroscopa tutto l’anno”. L’Almanacco recita le sue previsioni per il 2020 ed una lista di buoni propositi per il nuovo anno. Must per il 2020? Fregare il fisco!

Siamo entrati nel nuovo decennio, gli anni ’20, che si propongono di essere “ruggenti” come quelli del Novecento. Una comica esponente della Lega (Martina Dell’Ombra), vestita in stile con tanto di piuma, ci regala consigli preziosi quali “Ama il prossimo tuo come te stesso, ma non rompergli le scatole”.

Viene lanciato il nuovo numero di Starmale, che tratta stavolta tematiche di grande attualità: “Come trasformare un attacco di panico in un brano di Sanremo” o “Le dieci regole per perdere credibilità davanti ai propri figli” ad esempio. In regalo con la rivista ci sarà Alexio, il supporto tecnologico che ti risponde male quando lo interroghi.

Cinzia Leone interpreta la signorina Vaccaroni, che – dal “baratro economico” – ci spiega cosa è lo scontrino elettronico. Se il tuo scontrino viene estratto puoi vincere fino ad un milione di euro. “Quello che conta non è ciò che compri, ma lo scontrino. E’ un provvedimento geniale”. Anche la Mafia dovrà fare lo scontrino quando ritira il pizzo. Saranno inoltre tassati tutti i coloro che posseggono portafortuna: “La fortuna è un bene di lusso, mica è come la sfiga che ce l’hanno tutti”.

Entra in studio Arturo Brachetti. Decide subito però di cambiare outfit, indossando un completo rosa fucsia. “Per chi non lo sapesse sei nel Guinness dei primati” – spiega la Dandini, raccontando che Brachetti riesce a cambiare costume in 1 secondo e mezzo. Nel corso del suo spettacolo cambia circa 100 costumi, interpretando personaggi disparati e diversissimi tra loro.

Brachetti si racconta alla Dandini, svelando un simpatico aneddoto di quando si è recato al Museo delle Cere per la creazione della sua statua. Gli dovevano prendere le misure, ma poco prima di iniziare Arturo ha chiesto di andare in bagno e si è messo della carta igienica nelle mutande, per far sì che i posteri lo ricordassero come “magro, ma dotato”.

Va in onda un recap delle precendi puntate di “Vicini di casa feriti”, “Adozioni inconsapevoli”, “Contratti a termine”, “Arrampicarsi sugli specchi”, “Mi sono perso qualcosa?”. Le gag sono esilaranti. “Non perdetevi le puntate precedenti”– chiosa poi la voce fuori campo.

Torna Martina Dell’Ombra che propone la sua “Enciclopedia in un minuto”. La comica ci parla di alcuni storici dipinti, dandone la sua personalissima interpretazione. La Venere del Botticelli ad esempio diventa “Copriti che fa freddo”. “Venere ha decisamente esagerato coi panettoni a Natale eh?” – commenta la Dell’Ombra. “Il Pensatore” di Rodin diventa “Dichiarazione dei redditi con fattura elettronica”.