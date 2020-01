Questa sera Canale 5 propone l’edizione 2020 di C’è posta per te. La prima puntata del people show va in onda sabato 11 gennaio, in prima serata su Canale 5.

Tornano protagonisti in Tv i sentimenti, le emozioni, i sommovimenti dell’animo, le sorprese, i sorrisi. Come sempre ci sono i ricongiungimenti che Maria De Filippi narra con attenzione, delicatezza, cura, e discrezione a “C’è Posta per Te”.

C’è posta per te 2020 – ospiti Johnny Depp e Luca Argentero

Ad aprire questa stagione 2020 c’è Johnny Depp. Seguito poi da Luca Argentero. Il carismatico “pirata” del cinema, è pronto ad ascoltare le vicissitudini, i dolori e le gioie al centro del programma e a mettersi in gioco per regalare ai protagonisti un momento indimenticabile.

Un’ulteriore sorpresa in studio attende i telespettatori. Per la prima volta insieme la coppia formata dall’attore Luca Argentero e dalla sua compagna Cristina Marino.

Il people show compie 20 anni e inaugura la 23° edizione di programmazione. Lo schema è immutato rispetto al passato. Solo che, nelle prime edizioni non erano previsti ospiti vip che interagivano con le storie raccontate.

C’è posta per te – la storia ventennale del people show

C’è posta per te compie 20 anni. Ricordiamo che la prima puntata è andata in onda il 12 gennaio 2000. In questi vent’anni il programma ha instaurato un rapporto di fiducia con i telespettatori, grazie alla veridicità delle storie e alla straordinaria capacità di storytelling di Maria De Filippi nel raccontare importanti vicende umane.

L’ultima puntata del 2019 era andata in onda nella primavera dello scorso anno.

Il people show è diventato un successo internazionale. Il format originale di Maria De Filippi è stato venduto in oltre 24 nazioni. Ricordiamo ad esempio che C’è posta per te va in onda in Spagna, Francia, Grecia, Germania, Portogallo, Libano, Turchia, Marocco, Tunisia, Argentina, Perù, Venezuela, Romania, Bulgaria, Belgio, Canada e USA.

Il programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri, è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Regia: Paolo Pietrangeli.

