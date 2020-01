Il cantante mascherato diretta. Questa sera, alle 21:25, Milly Carlucci conduce la prima puntata de Il cantante mascherato. È l’esordio del nuovo talent canoro di Rai 1, nel quale otto concorrenti celebri canteranno per conquistare la vittoria in quattro puntate. La particolarità? Si esibiranno in incognito, mascherati.

Il cantante mascherato diretta 10 gennaio – Conduce Milly Carlucci

Proprio l’identità nascosta dei partecipanti è l’elemento che ha vivacizzato l’attesa intorno a Il cantante mascherato. Ed è anche quello su cui, verosimilmente, si giocherà l’interessa del pubblico.

Milly Carlucci e i suoi autori hanno lasciato trapelare solo qualche indizio sugli otto protagonisti. Sappiamo anche che hanno partecipato, complessivamente, a 46 Festival di Sanremo (vincendone 5) ed hanno venduto 250milioni di dischi. Ma hanno anche condotto 70 programmi televisivi e girato 25 film.

Per quanto riguarda le maschere che vestiranno, invece, vedremo il mastino napoletano, il leone, l’angelo, il mostro, il coniglio, il pavone, il barboncino e l’unicorno.

Il meccanismo del gioco è elementare: i concorrenti si sfideranno cantando uno alla volta, giudicati dal televoto, dal voto sui social network e dalla giuria in studio. I giurati saranno Patty Pravo, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Inoltre, i nomi degli artisti dietro le maschere verrano svelati solo in caso di eliminazione e sull’intuizione delle possibili identità si giocherà anche insieme al pubblico.

Per Milly Carlucci, Il cantante mascherato è una scommessa. Il format è nato negli Stati Uniti ed ha avuto un rapido successo, ma non è scontato che possa fare centro anche in Italia. In più, la padrona di casa di Ballando con le Stelle dovrà vedersela con un Grande Fratello Vip 4. Il reality di Canale 5 è partito bene mercoledì scorso e per questa sera ha promesso battaglia. Torna, così, un possibile testa a testa negli tra le ammiraglie della televisione generalista.

Milly Carlucci presenta i cantanti mascherati in apertura della prima puntata de Il cantante mascherato entra il Pavone

In apertura della prima puntata de Il cantante mascherato, Milly Carlucci presenta i cantanti mascherati. Più che una vera presentazione è un’introduzione scenografica dei partecipanti: arrivano agli Studi televisivi “Fabrizio Frizzi” a bordo di un’auto della produzione. Sono incappucciati e sulla loro felpa c’è scritto “Non parlarmi”, messaggio che continueranno ad indossare per tutta l’avventura, visto che non possono parlare per alcun motivo.

Mentre la conduttrice entra accompagnata da quattro body guard, la giuria è già sistemata nella sua postazione. Il pubblico, intanto, indossa una maschera che copre gli occhi.

Spiegato il meccanismo dei ‘cuoricini’ da usare su Instagram, con cui il pubblico da casa può votare e decretare chi andrà direttamente alla puntata successiva, inizia la gara.

Entra il pavone. Con voce camuffata, si presenta: “Ho scelto di essere un pavone perché con questo costume voglio mostrare una sicurezza interiore che nessuno può scalfire. Il pavone non si precoccupa del tempo che scorre perché sta bene così. Si preoccupa solo di splendere il più possibile. Io sono l’esatto opposto della maschera che indosso”.

Poi, canta “Mi vendo” di Renato Zero. L’impressione netta è che il concorrente che si cela dietro la maschera non sia un cantante.

Patty Pravo ha pensato all’attrice Serena Autieri, Guillermo Mariotto ad Ivan Cattaneo (ma non è affatto convinto). Secondo Ilenia Pastorelli, potrebbe essere una donna, e lancia con poca convinzione il nome della cantane Alexia. Francesco Facchinetti lancia il nome di Heather Parisi, mentre Flavio Insinna prova con Rossella Brescia.

Le seconda delle maschere è quella del coniglio

“Il mio aspetto può ingannare, ma la mia anima no. Ascoltate il mio cuore. Abbiamo tutti una maschera, ma la mia mi fa sentire protetta. La vera difesa del coniglio è l’affetto, nessuno gli farebbe del male. La cosa più difficile è amare, ma dentro noi possiamo imparare a farlo. Finalmente posso parlare d’amore. Purtroppo tante persone non sbocciano mai e io sono tra queste. Poi ho guardato in faccia l’amore e mi sono detto che quella è la strada”. Il coniglio si presenta così, per cantare “Meraviglioso” di Domenico Modugno.

Guillermo Mariotto si complimenta per l’eleganza e il portamento, seguito da Ilenia Pastorelli che si dice anche molto affascinata. Ammirato pure Flavio Insinna, che azzarda il nome di Marco Mengoni. Siccome nel video di presentazione il coniglio sfogliava un libro, Patty Pravo ha pensato ad un giornalista e fa il nome di Salvo Sottile. Francesco Facchinetti butta lì il nome di Marco Materazzi, mentre Mariotto prova con Manuel Agnelli. Ilenia Pastorelli crede possa essere Masismiliano Rosolino.

Il coniglio si congeda con un ultimo indizio: “Posso sembrare sofice, tenero, tuttto da coccolare, ma quando c’è da lottare non scappo mai e combatto fino alla fine. Dentro di me batte un cuore rock”.

Il mostro de Il cantante mascherato

La terza maschera de Il cantante mascherato diretta 10 gennaio è il mostro: “Non abbiate paura di me, perché non è tutto come sembra”.

Il video di presentazione è ambientato nel deposito di un demolitore d’auto.

Il mostro dice: “Sono un mostro buono, questa è la mia più grande qualità e il mio maggior difetto: sono troppo buono. Ho sempre lavorato tanto, la fatica non mi spaventa. Ho solo il rammarico di aver perso momenti importanti della vita per il lavoro. Oggi non farei lo stesso errore e sto cercando di recuperare. Questo posto mi assomiglia, è tutto un po’ accartocciato, ma se uno sa cercare bene fa i suoi regali. Ho avuto momenti brutti nella vita, ma come queste macchine mi sono reinventato. Ho deciso di mostrarmi così come sono”.

Il mostro canta “You shook me all night long” degli AC/DC. Francesco Facchinetti fa il nome del padre, Roby Facchientti. Guillermo Mariotto prova con Fausto Leali, seguito da Ilenia Pastorelli che si convice del fatto ce sia Pupo. Patty Pravo opta a sorpresa per l’attore Enzo Decaro.

La maschera dell’unicorno

La quarta maschera della serata è quella dell’unicorno, che appare solo ai puri di cuore e si presenta così: “Sono abituato a vivere da solo nei boschi e qui invece sento il calore di tutte le persone”.

Nel video, girato in un bosco: “Questo è l’animale che non c’è. Mi piace la sua tenerezza, i suoi colori. Poi l’unicorno è sempre positivo, ti dà l’energia e ti fa sentire serena. Sono semplice ed ingenua come l’unicorno e la mi guida è il sentimento. Amo sorprendermi come una bambina e stare dove nessuno mi conosce perché sono molto solitaria. Mi apparto perché leggo molto, ho bisogno di custodire l’essenza, ascoltare e credere”.

L’unicorno canta “E la luna bussò” di Loredana Bertè. Ci sono pochi dubbi sul fatto che sia una donna.

Patty Pravo fa il nome di Cristina D’Avena e il pubblico concorda decisamente. La parola tendenzialmente romagnola convince Guillermo Mariotto a parlare di Fiordaliso, seguito da Flavio Insinna con Orietta Berti. Ilenia Pastorelli cerca di sorprendere con il nome di Alessandra Amoroso. Francesco Facchinetti lancia nel mucchio quello di Martina Stella.

L’unicorno si congeda così: “Cantare e muoversi con questo costume non è facile, ma il vestito è così bello che voglio continuare a farlo”.

Il cantante mascherato diretta 10 gennaio – Chi è l’angelo

È il momento di una delle maschere più misteriose, quella dell’angelo: “Due ali aiutano a volare più in alto ma non risolvono tuttii i problemi”. Su chi sia l’angelo si è parlato molto anche alla vigilia de Il cantatne mascherato, sulla scia degli indizi dati dagli autori: “Personaggio elegante ed enigmatico, con tanti segreti da svelare. Perde tutto, non è certo un angelo custode”.