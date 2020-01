Venerdì 10 gennaio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda GF Vip 4, con la conduzione di Alfonso Signorini.

Dopo il primo turno di concorrenti, questa sera varcherà la porta rossa l’altro gruppo di partecipanti.

Inoltre scopriremo se il pubblico ha scelto di far entrare nella casa Serena Enardu, ex compagna di Pago. I telespettatori sono in attesa del confronto tra i due dopo la rottura della loro storia d’amore durante l’ultima stagione di Temptation Island Vip.

GF Vip 4 diretta 10 gennaio 2020 concorrenti eliminati porta rossa

La diretta del 10 gennaio inizia con…