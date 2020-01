Tv8 affida la prima serata film tv Natale a Honeysuckle Lane. L’appuntamento è alle 21:30 su canale 8 del digitale terrestre. Per la fruizione in alta definizione ci si può sintonizzare al numero 508.

Il film ha ancora delle atmosfere natalizie ed è stato già mandato in onda, sempre su Tv8, lo scorso dicembre. E’ una produzione americana del 2018. Il genere è sentimentale con ingredienti da commedia. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Natale a Honeysuckle Lane – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film Natale a Honeysuckle Lane è composto dagli attori Alicia Witt (Non sono pronta per Natale), Colin Ferguson, Laura Leighton, Jordan Dean, Mary McDonough, David Boston, Arianne Rinehart, Fiona Morgan Quinn. La regia Maggie Greenwald.

Il film è basato sul romanzo della scrittrice americana Mary Elizabeth McDonough. Una curiosità: l’attrice protagonista Alicia Witt, oltre recitare è cantante e pianista. È diventata famosa come attrice da bambina, dopo essere stata scoperta da David Lynch. Il regista l’aveva scelta per il suo film Dune. Inoltre la Witt è stata guest star in alcune puntate della serie televisiva cult Twin Peaks.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare nella cittadina di Old Wethersfield nel Connecticut. Successivamente sono stati inclusi anche centri limitrofi. Alcune scene sono state girate anche nel Webb-Deane-Stevens Museum proprio nel Connecticut. Il titolo originale del film tv Christmas on Honeysuckle Lane.

Il film è stato presentato per la prima volta nel novembre 2018 sul canale Hallmark Movies and Mysteries Channels.

Natale a Honeysuckle Lane – trama del film in onda su Tv8

La trama del tv-movie ha come protagonista Emma (Alicia Witt). La giovane donna, in prossimità del Natale, torna nella sua casa d’origine. Vuole festeggiare per l’ultima volta le festività nella casa dove è cresciuta insieme ai suoi fratelli. Recentemente i genitori di Emma sono morti ed hanno lasciato hai figli la proprietà di famiglia sita in Honeysuckle line.

Emma sa benissimo che questo è l’ultimo Natale che trascorre nella casa in cui è cresciuta. Infatti l’ampio appartamento sta per essere venduto. I fratelli hanno già chiamato un antiquario, Morgan, per fare una valutazione di tutto quanto è contenuto nella grande magione.

Finale a sorpresa per il film tv

Il finale del film tv è davvero a sorpresa. Infatti, mentre si sta facendo una sorta di inventario, Emma trova alcune lettere che la madre aveva indirizzato ad un uomo differente da suo padre. Si tratta di lettere d’amore che hanno subito fatto capire ad Emma la potenza del sentimento che univa le due persone.

Intanto l’antiquario, Morgan, continua a fare il suo lavoro e cerca di dare anche una valutazione della prestigiosa collezione di oggetti antichi appartenente alla madre di Emma. L’antiquario inizia a svolgere il suo lavoro sempre più lentamente. Quando le lettere vengono scoperte Emma chiede a Morgan di far luce sull’identità del misterioso innamorato di sua madre.

Ma finisce lei stessa per innamorarsi. E il suo futuro cambia radicalmente.