Rai 3 trasmette questa sera domenica 12 gennaio il film Detroit in prima visione. L’appuntamento è alle 21:20 sulla rete diretta da Stefano Coletta.

La pellicola, con atmosfere decisamente drammatiche, risale al 2017, ha la durata di 2 ore e 25 minuti.

Detroit film Rai 3 – cast. attori, regia, riprese e location

Il cast del film di Detroit in onda su Rai 3 è composto dagli attori: John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore, Jason Mitchell (La madre dei miei sogni), Hannah Murray, Jack Reynor, Kaitlyn Dever, Ben O’Toole. La regia è di Kathryn Bigelow.

Le riprese si sono svolte naturalmente a Detroit, dove è ambientata la vicenda raccontata, e a Boston. Il film ha avuto un alto budget per la produzione: addirittura 34 milioni di dollari nel 2016. Il titolo originale è lo stesso. Il genere oltre che drammatico, contiene elementi thriller, polizieschi e un’ambientazione storica.

Detroit film Rai 3 – trama

La trama del film proietta i telespettatori nel 1967. Siamo a Detroit e il film narra gli scontri che sono avvenuti in questa cittadina dal 23 al 27 luglio. In quell’epoca in America era nel vivo la battaglia per i diritti civili degli afroamericani.

Una notte scoppia una rivolta in un club privo di licenza. In seguito all’intervento della polizia si sono verificate moltissime rivolte. Il risultato è stato drammatico perché il conflitto si è risolto con 43 morti, 1189 feriti, oltre 7200 arresti e più di 2000 palazzi distrutti. Fu davvero un’ecatombe. E dire che tutto avvenne soltanto perché questo bar vendeva alcolici senza permesso.

Il giorno dopo, con l’arrivo delle forze speciali di polizia inviate dal governatore locale, venne ucciso un ragazzo di colore. A colpirlo alle spalle un poliziotto bianco che gli sparò a sangue freddo mentre fuggiva dopo un furto in un supermarket.

Nel frattempo poco lontano la polizia che era di ronda chiede informazioni sulla situazione locale ad un afroamericano assunto come guardia giurata in un esercizio commerciale. Quest’ultimo collabora con le forze dell’ordine nella repressione della sommossa, ma nello stesso tempo cerca di limitare le tensioni evitando che vi possano essere ulteriori colluttazioni e quindi feriti o morti.

Purtroppo sia la Polizia di Stato che i militari abbandonano il luogo lasciando soli gli agenti della Polizia Municipale. La situazione era davvero precipitata e la violenza cresceva esponenzialmente.

Detroit su Rai 3 – doppiatori italiani

Di seguito i doppiatori italiani e i relativi personaggi a cui hanno dato la voce