Domenica live è tornata su Canale 5 con Nina Moric che ha fatto una rivelazione molto grave alla conduttrice Barbara D’Urso. La modella croata ex moglie di Fabrizio Corona da cui ha avuto il figlio Carlos, era ospite del programma.

Le sue testuali parole sono state: «Luigi Mario Favoloso ha aggredito fisicamente sia me sia mio figlio Carlos Maria.»

Domenica live Nina Moric – le sconvolgenti confessioni della modella croata

Nina Moric, ospite in esclusiva a Domenica Live, per la prima volta parla della strana scomparsa dell’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso. L’uomo che è stato compagno della sua vita, è sparito nel nulla dal 29 dicembre scorso dopo una violenta lite con lei. Da allora non si hanno più sue notizie.

A Barbara d’Urso, Nina Moric ha dichiarato: «La sua scomparsa è premeditata, è una vergogna e un insulto alle vere persone scomparse. Lui sta bene, è in Italia e la sua famiglia è complice di tutto questo. Ieri ho ricevuto minacce da Luigi attraverso un profilo anonimo, sono certa si tratti di lui perché mi ha inviato una mia foto scattata in casa mia».

Poi la Moric ha confessato di aver subito violenze psicologiche e fisiche dell’ex compagno:

Queste le sue parole: “Lui aveva degli attimi violenti e usava anche le mani. Si parla di violenza fisica e psicologica. Si è sfogato su di me in una maniera molto forte, per l’ennesima volta. Da questi fatti accaduti ho deciso di dire finalmente basta. Ha fatto le valigie e se ne è andato. Ma successivamente ha continuato a cercarmi. Era giusto che se ne andasse, non potevo sopportare queste situazioni. Quando si perde fiducia, rispetto, tutte le qualità che rendono una coppia complice, non c’è più nulla”.

Parole molto dure e sconvolgenti che devono aver impressionato il pubblico di Domenica live. La stessa Barbara D’Urso si è mostrata sconvolta ed ha cercato di suggerire alla modella di denunciare le aggressioni e le violenze subite. Ma la Moric ha dichiarato di non aver mai effettuato un passo del genere. Adesso, però, ha intenzione di procedere.

Nina Moric: la scomparsa di Favoloso e i rapporti con Fabrizio Corona

Nina Moric, oltre a parlare della scomparsa del suo ex compagno, ha anche sottolineato di essersi riavvicinata al suo ex marito Fabrizio Corona. Ed ha detto di aver fatto questo importante passo per amore del figlio Carlos Maria. “Mio figlio è molto legato al padre, ed anche fabrizio adora il figlio” ha soggiunto Nina Moric che, durante la lunga intervista, ha pianto.

Ha svelato così tutta la sua apprensione per quanto è accaduto ed ha ribadito che il compito principale adesso è di proteggere il figlio. La Moric ha anche ammesso di aver cacciato di casa Luigi Favoloso.

Ricordiamo che favoloso aveva partecipato al Grande Fratello in versione nip condotto da Barbara D’Urso. Ed aveva ricevuto nella casa la visita di Nina Moric.

