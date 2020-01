La5 trasmette questa sera il film tv dal titolo Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il destino. L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre Mediaset.

La pellicola è una produzione tedesca di genere sentimentale, quasi una commedia romantica, della durata di un’ora e 30 minuti. Il film è stato già trasmesso su Canale 5 la scorsa estate e successivamente sul canale free del digitale terrestre.

Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il destino – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del tv-movie Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il destino è composto dai seguenti attori: Herbert Ulrich (Un’estate tra le montagne bavaresi), Natalia Avelon, Roman Knizka, Uschi Glas, Leonie Tepe, Ava Montgomery, Rüdiger Joswig, Ruth Moschner, Joe Ashman. La regia è di Marco Serafini, regista e sceneggiatore lussemburghese di origini italiane.

Le riprese si sono svolte tra la Germania e la Cornovaglia, una Contea dell’Inghilterra molto nota per le sue spiagge e per la quantità di brughiere. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Vollkommen unerwartet.

La vicenda raccontata si basa su un vero e proprio colpo di fulmine tra i due protagonisti.

Rosamunde Pilcher: Inaspettato come il destino – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Erik Miller, un uomo ancora abbastanza giovane, che ha perso la moglie. Con lui sono rimaste le figlie Milla ed Emma. Dopo 3 anni dalla scomparsa della consorte Erik ritorna in Cornovaglia per aiutare suo fratello Anthony Miller a gestire il cantiere navale di famiglia. Tradizionalmente infatti la famiglia Miller si è sempre occupata della costruzione di navi e di tutto ciò che riguarda la navigazione marina.

Erik con Milla ed Emma si sta recando in Cornovaglia. Durante tutto il tragitto l’uomo ricorda alle figlie la madre con molti particolari che ancora le ragazze non conoscevano. Lungo la strada, ad un certo punto, una delle due ragazze colpisce uno spaventapasseri che prende fuoco. Prese da paura e spavento le ragazze scappano via, Erik raccoglie in macchina e comincia a correre lungo la strada sulla quale però esiste un limite di velocità di 30 miglia.

Naturalmente nella foga Erik non ha fatto attenzione al segnale stradale. Ma una poliziotta che si trova di pattuglia lo ferma. A questo punto, mentre Hannah lo multa per guida veloce, Erik la guarda negli occhi e inaspettatamente se ne innamora.

Il finale del film tv

Nella parte finale del flm tv, Erik scopre che la poliziotta ha aiutato molto il fratello Anthony quando si trovava in difficoltà. Anthony non ha mai avuto una vita serena, per cui Erik decide di reprimere i suoi sentimenti perché il fratello possa essere finalmente felice insieme ad Hannah. Tutto questo non sarà facile perché Erik, Anthony ed Hannah si ritrovano a trascorrere molto tempo insieme.

Naturalmente l’happy ending è dietro l’angolo. Ma non sarà facile per uno dei due uomini rinunciare alla donna che aveva cominciato a considerare l’amore della propria vita.