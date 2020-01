Arriva Italia’s Got Talent 2020. L’appuntamento è su Tv8 in prima serata a partite dal 15 gennaio.

Tante le novità di quest’anno in una nuova versione del talent show che, include, nella giuria Frank Matano, giunto alla quinta edizione consecutiva, ormai il veterano del gruppo.

Nella commissione di valutazione sono confermate le due donne di #IGT, la Queen Mara Maionchi e la pluricampionessa Federica Pellegrini. New entry al tavolo uno dei giudici più temuti di tutti i talent, Joe Bastianich. Alla conduzione è stata confermata Lodovica Comello, pronta ad accogliere e sostenere i tantissimi talenti che hanno scelto di mettersi alla prova e sognano un posto in Finale.

Italia’s Got Talent 2020 – lo schema e le novità del talent

Lo schema di Italia’s got talent 2020 rimane invariato. I concorrenti hanno a disposizione cento secondi per convincere i giudici. Con almeno tre sì si passa alla fase successiva, altrimenti si torna a casa. A meno che uno dei giudici non voglia premiare il concorrente con l’ambitissimo Golden Buzzer mandandolo direttamente in Finale. Ed è accaduto più volte nelle edizioni precedenti.

Le puntate, in onda da mercoledì 15 gennaio alle 21.30 su TV8, saranno sette di Audizioni e una attesissima Finale Live. In questo appuntamento si esibiranno i 12 talenti selezionati accuratamente dalla giuria e dal pubblico. Ma ecco l’altra grandissima novità della nuova edizione: il pubblico è chiamato a diventare il quinto giudice.

IGT il nuovo meccanismo di gara

Per le migliaia di talenti che hanno partecipato prima ai Casting di Rimini e Roma, poi alle Audizioni nei teatri di Avellino, Milano e Vicenza, ci sarà infatti un nuovo meccanismo di gara.

E’ il seguente: alla fine di ogni puntata di Audizioni, i giudici si riuniranno per decretare un Finalista tra tutti i concorrenti che si sono esibiti. I telespettatori scopriranno quindi un finalista in ogni puntata che si unirà ai quattro Golden Buzzer dei Giudici e, dopo l’ultima puntata di Audizioni, sarà proprio il pubblico, con il voto da casa, a decidere l’ultimo finalista di #IGT.

Tutti potranno così sostenere l’artista preferito regalandogli il sogno della finale. Naturalmente si esibiscono ballerini, comici, atleti, cantanti, musicisti, attori, ventriloqui e artisti stravaganti di ogni tipo.

Italia’s Got Talent dove vederlo

Il talent show si può seguire tutti i mercoledì alle 21:30 in prima visione assoluta su TV8, canale del digitale terrestre fruibile al numero 8 del telecomando.

Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e Lodovica Comello danno appuntamento al pubblico da mercoledì 15 gennaio su TV8.

Italia’s got talent 2019 – chi ha vinto

L’ultima puntata della scorsa edizione è andata in onda nel marzo del 2019. Aveva vinto Antonio Sorgentone, 39enne, abruzzese, cantante e pianista tra i più gettonati in ambito rock’n’roll, swing e boogie woogie. Si era aggiudicato il premio finale di 100 mila euro, con il suo “pianoforte infuocato“