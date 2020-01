Ha per titolo Le due verità la miniserie televisiva trasmessa da Paramount Network questa sera in prima visione italiana. L’appuntamento è sul canale 27 del digitale terrestre.

La miniserie è una produzione britannica del 2018, ispirata all’omonimo romanzo della scrittrice Agatha Christie, a cui si devono personaggi come Hercule Poirot e Miss Marple.

Una curiosità: la miniserie era pronta e doveva essere trasmessa dalla BBC. Ma è stata ritirata dai palinsesti a causa delle accuse di violenza sessuale che avevano coinvolto l’attore protagonista Ed Westwick. Successivamente Westwick è stato sostituito da Christian Cooke che ha rigirato tutte le scene già realizzate dall’attore.

La regia è di Sandra Goldbacher. Il titolo originale Ordeal by Innocence. Le riprese del tv-movie si sono svolte prevalentemente nella città di Iverkip, piccolo centro che si trova nel distretto scozzese di Inverclyde, ad ovest della città di Glasgow nel Regno Unito.

In Gran Bretagna la serie è stata accolta con grande favore dalla critica.

Le due verità miniserie – trama

La trama della miniserie televisiva è incentrata sull’omicidio di una ricca ereditiera Rachel Argyll. La donna viene ritrovata morta nella sua sontuosa casa dove viveva con il marito ed i 5 figli adottivi. In casa c’era anche la cameriera Kirsten.

Siamo nel 1954 e la ricca filantropa Rachel viveva a Sunny Point. Dell’omicidio è accusato uno dei cinque figli adottivi: Jack. Il ragazzo però si proclama innocente. Ciononostante viene imprigionato perché le sue impronte digitali sono state trovate sulla presunta arma del delitto. Jack però, prima ancora che fosse processato, viene ucciso in prigione.

Trascorrono 18 mesi e il vedovo Leo decide di sposare la sua segretaria Gwenda Vaughn. Questa scelta lascia interdetti i figli.

Mentre ciò accade arriva un testimone a scagionare Jack: Arthur Calgary. L’uomo Infatti afferma di avergli dato un passaggio proprio nei momenti in cui avveniva l’omicidio. A questo punto tutto si rimette in discussione. L’unica certezza è che l’assassino è ancora in libertà.

Probabilmente a causa della sua testimonianza, Calgary è investito da una auto che voleva certamente ucciderlo. Calgary riesce a salvarsi ma l’autista dell’auto su cui viaggiava, muore sul colpo.

A questo punto ci si comincia a chiedere chi avrebbe avuto motivi validi per uccidere la filantropa Rachel Argyll.

Il numero dei morti però è destinato ad aumentare. Dinanzi a questa situazione così drammatica e pericolosa, i figli di Rachel Argyll cominciano ad effettuare indagini in proprio per capire che aveva intenzioni di uccidere la madre.

Iniziano a venire fuori a questo punto altri misteri che riguardano proprio i figli adottivi di Rachel Argyll.

Il finale della miniserie è sconvolgente. Infatti quando si scoprirà l’assassino, si vedrà che si tratta di una persona assolutamente insospettabile. E per rendere ancora più difficile la situazione, il marito della defunta, Leo, improvvisamente scompare.

Le due verità miniserie – il cast completo

Il cast del film tv Le due verità è composto dai seguenti attori:

Bill Nighy : Leo Argyll

: Leo Argyll Anthony Boyle : Jack Argyll

: Jack Argyll Anna Chancellor : Rachel Argyll

: Rachel Argyll Morven Christie : Kirsten Lindstrom

: Kirsten Lindstrom Crystal Clarke : Tina Argyll

: Tina Argyll Christian Cooke : Mickey Argyll

: Mickey Argyll Alice Eve : Gwenda Vaughn

: Gwenda Vaughn Matthew Goode : Philip Durrant

: Philip Durrant Ella Purnell : Hester Argyll

: Hester Argyll Eleanor Tomlinson : Mary Durrant

: Mary Durrant Luke Treadaway: Arthur Calgary

Doppiatori italiani