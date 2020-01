Stasera, 15 gennaio, in diretta su TV8 alle 21.30, va in onda, la prima puntata della nuova stagione di Italia’s Got Talent. Il programma che scova i talenti del nostro Paese torna con sette puntate di Audizioni e una Finale Live. Al tavolo dei giudici accanto a Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, la new entry Joe Bastianich.

Tutti dovranno valutare le performance dei concorrenti che hanno deciso di sfidarsi per conquistare un posto nell’attesissima finale.

Alla conduzione é riconfermata Lodovica Comello, pronta ad accogliere e guidare i tantissimi talentuosi artisti che hanno

Italia’s Got Talent diretta 15 gennaio – tutte le esibizioni