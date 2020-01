Questa sera giovedì 16 gennaio 2020, va in onda l’ultima puntata di Stati Generali. L’appuntamento è Rai 3 alle 21:20 e noi seguiamo la diretta. Il programma, condotto da Serena Dandini, offre una lettura comico-satirica degli avvenimenti più recenti ed importanti in ambito politico e sociale.

Stati Generali 16 gennaio 2020 diretta – Personaggi ed ospiti

Il Presidente Conte sarà presente anche nell’ultima puntata di Stati Generali grazie all’imitazione di Neri Marcoré. Ma non manca nemmeno Massimo Stima, sondaggista interpretato da Edoardo Ferrario che fa il punto della situazione dell’Italia.

Sabina Guzzanti e la sua “Piripacchia del Pd” analizzano invece lo stato di salute del Partito Democratico. Mentre tra gli ospiti troviamo Valerio Mastandrea con il monologo “I figli ti invecchiano” che ha ispirato il film “Figli” di Mattia Torre.

C’è anche Cristiana Capotondi accompagnata dalle atlete del calcio femminile e dalla CT della Nazionale. Dopo è il turno di Emanuela Fanelli e poi tocca a Martina dell’Ombra (al secolo Federica Cacciola) con un annuncio shock.

Germana Pasquero e Lucia Ocone propongono vecchie e nuove parodie. C’è anche un collegamento in studio con Alessandro Di Battista, imitato da Edoardo Ferrario, che parla del suo nuovo ruolo nel Movimento 5 Stelle.

Nell’ultima puntata di Stati Generali tornano la Signorina Vaccaroni, alias Cinzia Leone, i corti dei The Pills, le Sbratz e le inchieste di Gustav e Luca. The Los Paparors sono invece gli ospiti musicali interpretati da Elio e Rocco Tanica.

Stati Generali 16 gennaio 2020 – La diretta della puntata

L’ultima puntata di Stati Generali inizia con l’anteprima, accompagnata da una simpatica sigla che presenta alcuni dei personaggi che si esibiranno a breve. Si continua con un collegamento in studio tra due politici opposti, il Premier Conte e Conte Bis. Un confronto che la Dandini definisce inusuale. La presentatrice inizia a fare le prime domande di rito ai due ospiti. “il posto più strano dove avete fato l’amore?” chiede la conduttrice, “il gruppo misto, ci si trova di tutto” risponde uno dei due Conte. Lo sketch continua con altre domande e risposte irriverenti legati alla situazione politica.

La conduttrice domanda “fonderà mai un partito?” ed uno dei due Conte replica con un “penso di no, mi basta fondere Renzi“. Lo sketch finisce con l’arrivo di un terzo Conte che intona una canzone insieme agli altri due. Entra poi Martina dell’Ombra che si sta esercitando per partecipare al Festival di Sanremo. “per par condicio ci vuole la presenza sovranista, per questo ci sono io” dichiara la ragazza, che continua aggiungendo che porta una “canzone sovranista” alla kermesse musicale. Il siparietto si conclude con Martina dell’Ombra che annuncia la sigla di Stati Generali in stile Sanremo.

Ha così inizio l’ultima puntata del programma. Si continua con il TG Lercio per un’edizione straordinaria “Matteo Salvini lancia una campagna contro le fake news, ma era una fake news” è la prima notizia. “cane di Piero Angela scava in giardino e trova il Sacro Graal” continua il conduttore del TG satirico. “regionali in Emilia Romagna, scoperto un Leghista che conosce chi sia la donna che appare ogni tanto con Salvini” è l’ultima notizia.

Stati Generali 16 gennaio 2020 – Arriva Massimo Stima

Si continua con lo sponsor “quando l’altruismo ti attacca, usa Radical Shock”, che uccide il rispetto per gli altri. Arriva poi il sondaggista Massimo Stima. Si parla della legge elettorale “il 60% degli elettori del PD preferisce il sistema Cantante Mascheratum perché a questi non li vogliono manco più vedere in faccia” rivela il primo sondaggio. Poi aggiunge che “Matteo Salvini è il nuovo conduttore di Camionisti in Trattoria“. Arriva poi Filippo, un adulto che si finge bambino delle elementari che propone un programma sovranista per la scuola “prima i bidelli italiani e merendine di cittadinanza” fanno parte della sua strategia politica.

Inizia la performance musicale dei The Los Paparors con il pezzo degli Elio e Le Storie Tese “nubi di oggi sul nostro domani odierno”. “siamo un gruppo nato negli anni ’70” rivela il cantante della band. Ma la conduttrice fa subito notare la loro somiglianza con la band degli Elio e Le Storie Tese. “Elio e Le Storie Tese nascono come una cover band dei The Los Paparors” spiega il frontman. La Dandini chiede come mai non abbiano mai denunciato il plagio “non c’era tempo”, rivela la band.

Arriva poi una nuova puntata di “Un secondo e sono da lei”