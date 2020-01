Questa sera, 16 gennaio 2020, alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 9. Si entra nel vivo del talent. Gli aspiranti chef si sfidano e mirano a conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. Giudicano le prove: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 9, diretta puntata 16 gennaio 2020

Inizia la nuova puntata di Masterchef Italia 9. La mistery box di questa sera ha una tematica davvero originale: contiene solo prodotti formato mini. “Nelle cose piccole a volte si nascondono le cose buone” – afferma Barbieri. Dieci piccoli ingredienti con i quali preparare una ricetta sorprendente ed unica. Lumachina di mare, melanzane baby, telline, moscardini, uova di quaglia…sono solo alcuni dei prodotti da utilizzare.

Gli aspiranti chef hanno qualche difficoltà a maneggiare ingredienti così piccoli, ma ne apprezzano la forza del gusto e la semplicità. “Ci vuole una bella manualità per valorizzare questi prodotti. Ricordate però che la testa rimpicciolisce” – consiglia saggiamente Cannavacciuolo.

Il primo piatto è definito dai giudici: “esteticamente molto bello ed ha unito terra e mare”. Si chiama “Pernice al cabaret” e lo chef che l’ha creato è Fabio. L’impiattamento è molto bello, colorato ed invitante. dolce acido

Il secondo piatto scelto “ha mostrato la manualità di chi l’ha fatto”. E’ “Signora libertà, signorina fantasia” di Nicolò – che si ispira ad una canzone di De Andrè per il titolo del piatto. Fantasioso e delicatissimo. Conquista un “bravo” da Cannavacciuolo.

Il terzo piatto, secondo i giudici, è caratterizzato da una “cottura della pernice molto elaborata”. E’ “Nelle piccole cose” di Francesca. “Brava brava” – gioiscono i giudici.

A sorpresa viene assaggiato un quarto piatto, che ha “incuriosito i giudici per le diverse elaborazioni che lo compongono”. Si chiama “Pernice al sole” e lo chef che l’ha creato è Maria Teresa. “Hai trovato un equilibrio di sapori pazzesco” – afferma Barbieri. “Utilizza molto l’istinto. E’ una temibile avversaria” – confessa in privato Francesca.

E’ proprio lei a conquistare i giudici e ad aggiudicarsi il titolo di miglior piatto della Mistery.

Per introdurre il tema dell’Invention ogni giudice presenta il proprio frigorifero, pieno di ingredienti dai sapori d’infanzia, dai sapori familiari. Quello di Locatelli ha le sembianze di una cabina telefonica londinese; quello di Cannavacciuolo è ricoperto di mattonelle mediterranee e simboli e miti “made in Naples”; quello di Barbieri è un baule, perchè è esempre in viaggio.