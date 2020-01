La5 trasmette questa sera il film tv dal titolo La speranza in un amore che fa parte del ciclo Inga Lindstrom. L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre.

La pellicola ha una durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione tedesca che è andata in onda sulla principale rete televisiva ZDF in Germania.

Inga Lindstrom: La speranza in un amore – attori, cast, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film tv La speranza di un amore sono i seguenti: Maike Moeller Bornstein, Gedeon Burkhard, Marijam Agischewa, Michael Brandner (Viaggio di Nozze a Siviglia), Mirco Reseg, Dana Golombek, Nadine Rennack. La regia è di Ulli Baumann.

Le riprese si sono svolte in Svezia, in particolare a Stoccolma ed a Nyköping, una città della Svezia che fa parte della Contea di Södermanland. Il titolo originale è Inga Lindström: Wer, wenn nicht du.

Il genere è sentimentale, da commedia romantica come tutti i film del ciclo Inga Lindstrom ispirati ai libri della scrittrice Christiane Sadlo, che ha scelto per pubblicare i suoi romanzi proprio lo pseudonimo di Inga Lindstrom.

Inga Lindstrom: La speranza in un amore – trama del film tv in onda su La5

La trama ha come protagonista la giovane Pernilla Palme, caporedattore di una rivista a tiratura nazionale che si occupa di argomenti legati alla natura e all’ambiente. L’editore della rivista è il padre di Pernilla, Petter Palme.

Purtroppo la redazione da tempo presenta conti in rosso ed è difficile cercare di risanare la situazione senza ricorrere all’aiuto di un esperto. Petter Palme allora si mette alla ricerca di un consulente che possa riportare la rivista ai vecchi successi editoriali.

La sua scelta cade su Jasper Svensson. Il compito a cui è chiamato il neo consulente è di ottimizzare i contenuti e dare delle precise indicazioni a Pernilla su come aggiornarsi ed essere sempre legati agli argomenti più ricercati dai lettori.

La realtà però è completamente diversa da quanto Pernilla aveva immaginato. Infatti c’è il sospetto che Petter Palme abbia incaricato Jasper di fare in modo che la rivista non possa risollevarsi per poter chiudere i battenti.

Nel frattempo però Pernilla e Jasper trascorrono molto tempo insieme nella ricerca di argomenti e collaboratori giusti. Finiscono così per provare una forte simpatia l’uno per l’altra. In effetti si innamorano ma tengono nascosta la loro relazione.

Il finale del film tv

Nella parte finale del film tv entra in azione la madre di Pernilla, la signora Svantje. Vedendo che la figlia non riesce in alcun modo a trovare un partner, la iscrive a tua insaputa ad un sito di incontri on-line. Nello stesso tempo Clas Lundgren, un amico di Jasper, intercetta la richiesta di Pernilla, che si cela sotto nickname, e pianifica un piano per poterla avvicinare.