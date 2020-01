Tv8 trasmette in prima visione il film Natale fuori città. L’appuntamento è in prime time sul canale fruibile al tasto 8 del telecomando. Il titolo originale è Christmas Around the Corner. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale con atmosfere romantiche, ancora immerse nelle festività natalizie. La pellicola, trasmessa per la prima volta in Italia è del 2018 ed è una produzione statunitense.

Natale fuori città su Tv 8 – cast riprese regia

Il cast del film è composto dai seguenti attori: Alexandra Breckenridge, Jamie Spilchuk, Jane Alexander (Wine to love), Nancy MacDonald, Scott MacDonald, Brennan Martin, Florence Moore. La regia è affidata a Megan Follows.

Il film parla anche italiano per la presenza dell’attrice britannica, naturalizzata italiana, Jane Alexader.

La durata è di un’ora e trenta minuti. Le riprese si sono svolte tutte in America, in particolare a New York e in una piccola cittadina del Vermont dove è ambientata la vicenda raccontata.

Natale fuori città – trama del film tv

La trama ha come protagonista Claire, una donna esperta di finanza che si occupa soprattutto di capitali a rischio.

Claire, un bel giorno, decide di andare via da New York City. Si reca, per il perido delle vacanze natalizie in una pittoresca cittadina del Vermont. Qui diventa ospite fissa della libreria di Fortenbury.

All’arrivo, Claire scopre che le celebrazioni natalizie sono state cancellate dalla città. Il fatto è avvenuto dopo che un’alluvione ha devastato buona parte della cittadina e la libreria è in grave stato di rovina.

Accetta immediatamente la sfida di rivitalizzare il negozio, ma si scontra con il proprietario, Andrew (Jamie Spilchuk), che inizialmente rifiuta tutti i miglioramenti proposti.

Alla fine, le scintille volano e tra i due c’è una guerra aperta che però si trasforma presto in amicizia ed anche in altro.

Il finale del film tv

Il finale mostra come i due iniziano una storia d’amore che diventa sempre più intensa. E l’ottimismo contagioso di Claire ispira Andrew a unirsi a lei nel ravvivare lo spirito natalizio.

Ma tutto si interrompe bruscamente quando Claire scopre che Andrew ha intenzione di vendere la libreria nel nuovo anno. Lo spirito del Natale sarà sufficiente per cambiare Andrew?