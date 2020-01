rIl cantante mascherato 17 gennaio. Questa sera, alle 21:25, Milly Carlucci condurrà su Rai 1 il secondo appuntamento con Il cantante mascherato. Sette le maschere ancora in gara, dopo l’eliminazione di Orietta Berti nella prima puntata. Era celata dietro il costume da unicorno.



Il nuovo talent condotto da Milly Carlucci arriva di slancio alla seconda puntata del 17 gennaio. Il cantante mascherato ha esordito con ottimi risultati negli ascolti e un buon coinvolgimento mostrato dal pubblico. Lo show è sembrato monocorde, con la curiosità di scoprire gli artisti nascosti dietro le maschere come unico vero propulsore. Quell’elemento, però, è stato valorizzato al meglio e la risposta da parte dei telespettatori non si è fatta attendere.

Nella diretta di questa sera tornerano sul palco sette maschere, dunque: il pavone, l’angelo, il mastino napoletano, il mostro, il coniglio, il barboncino e il leone. In postazione giuria sempre Patty Pravo, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Il loro parere sarà fondamentale, insieme a quello del pubblico da casa, per stabilire chi continuerà la sua avventura e chi dovrà calare la maschera.

L’attenzione, oltre che sule esibizioni, sarà tutta per gli indizi che i protagonisti e Milly Carlucci dissemineranno qua e là per smascherare i cantanti. Oppure, perché no, per depistare l’intuito del pubblico e dei giurati.