Oggi, alle ore 14.10 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Questa edizione del talent è sempre più movimentata ed avvincente. Da alcuni video pubblicati su Witty dalla redazione, sappiamo che il ballerino Javier ha avuto uno scontro con i professori e si è successivamente sfogato con i compagni, usando parole molto forti. Che conseguenze avranno le sue dichiarazioni?

Un altro video ci mostra Maria De Filippi che esce furiosa dallo studio e si dirige verso la saletta relax. Starà andando a parlare con Javier? O la sua rabbia è stata scatenata da un altro allievo? Lo scopriremo presto.

Amici 19, diretta 18 gennaio 2020, Maria De Filippi furiosa

Inizia il programma. L’ospite speciale della puntata è Annalisa, ex concorrente di Amici che ormai è una cantante affermata e di successo.

La prima sfida di oggi è quella tra Gaia e Giulia. Una sfida ormai consueta, che punta a decidere chi è la migliore tra loro. A decidere sarà ancora una volta Rudy Zerbi.

Nella prima esibizione Gaia canta “People help the people”, Giulia “Tu si ‘na cosa grande”. Nella seconda invece Gaia propone il proprio inedito, “Chega”, un brano in portoghese (lingua che Gaia ha imparato dalla madre, che è brasiliana). Anche Giulia punta sugli inediti e propone “Alice”, la sua storia di disagio e dolore. Il brano la emoziona particolarmente e la fa sbagliare, interrompendo dell’esibizione. Dopo essersi presa un momento, la ragazza rinizia da capo. Depressione, solitudine, disturbi alimentari, attacchi di panico, le tematiche trattate sono sicuramente di forte impatto.

Rudy si complimenta con entrambe per l’altissimo livello delle esibizioni, ma premia Giulia per la complessità dell’esprimere le proprie emozioni e del rendere pubblica una storia così personale.

“Ho visto Giulia davvero ed è stato molto bello. Stavolta sono d’accordo con la sua vittoria” – commenta Gaia.

La seconda sfida vede Talisa contro Karina. Mentre si attende il verdetto, Maria spiega cosa è successo a Javier. Il ballerino infatti non è presente in studio, il suo banco è vuoto.

Vediamo un rvm che mostra alcuni incaricati della produzione che riprendono i ragazzi per non aver rispettato il regolamento del programma. Gli allievi della scuola hanno tenuto accesi i cellulari, sono arrivati in ritardo, hanno mancato di rispetto a coloro che lavorano dietro alle quinte per far sì che tutto funzioni. Javier durante il discorso si è seduto, adducendo come scusa il fatto che era “stanco”.

Al termine dell’rvm entrano in studio i ballerini professionisti, anch’essi coinvolti nella vicenda. Dopo il discorso della produzione infatti Javier si è infuriato e ha avuto un durissimo sfogo, insultando il programma e disperandosi per aver detto di no a possibilità che gli avrebbe permesso di crescere e di fare carriera preferendo entrare ad Amici. Il ballerino ha rifiutato persino di parlare con Maria, esprimendo la volontà di andare via.

Javier ha continuato a sparare a zero su tutto e su tutti, dichiarando che nessuno dei ballerini usciti dal programma ha avuto una carriera o è diventato una “star” e che lui ha sbagliato a partecipare perchè sta perdendo tempo.

Javier ha continuato criticando i professori ed affermando che le coreografie che creano e propongono non sono ad un livello accettabile. Poco dopo il ballerino ha contattato una compagnia di danza chiedendo di accedere.

Ripreso dalla produzione per essersi cambiato e per non aver indossato il microfono, Javier ha deciso di indossare nuovamente la tuta e di rimanere.

Maria chiama in studio Javier, ma lui sta piangendo a singhiozzi e non vuole entrare. La De Filippi esce e si dirige piuttosto innervosita verso la sala dove si trova il ballerino. Una volta raggiunto è però molto comprensiva e cerca di consolarlo. “Affrontiamo le conseguenze delle tue dichiarazioni. Le cose vanno spiegate” – gli dice Maria, abbracciandolo e conducendolo in studio.