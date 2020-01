Live non è la D’Urso Anna Oxa – anticipazioni e ospiti prima puntata 2020

Domenica 19 gennaio Canale 5 propone Live non è la D’Urso che all’esordio del 2020 accoglie Anna Oxa. Dopo la lunga pausa per le festività natalizie e di fine anno, il contenitore gestito da Barbara D’Urso torna in video con la prima puntata del 2020.

Come al solito la conduttrice ha promesso rivelazioni shock fatte da personaggi del mondo dello spettacolo che ospita nello studio.

Live non è la D’Urso Anna Oxa – il ritorno in tv della cantante dopo 4 anni

Live non è la D’Urso accoglie dunque Anna Oxa dopo 4 anni di assenza dal video. L’ultima volta che i telespettatori hanno visto la cantante sul piccolo schermo è stato nel corso del talent show Amici di cui è stata giudice.

Infatti nel 2016 la cantante faceva parte della commissione di valutazione del talent di Maria De Filippi. Anche in quel caso si era distinta per il suo comportamento alquanto singolare e soprattutto per alcune esternazioni che avevano lasciato il pubblico interdetto. Una tra queste era la seguente: «se qualcosa accade ai miei figli, tutti sapranno la verità».

Anna Oxa promette nuove rivelazioni e dichiarazioni clamorose. Così ha anticipato la conduttrice Barbara D’Urso nel corso della puntata di venerdì 17 gennaio di Pomeriggio Cinque.

La Oxa aveva anche partecipato a Ballando con le stelle ed anche in questa occasione c’erano state polemiche perché era stata vittima di un incidente che l’aveva costretta a ritirarsi. Correva l’anno 2013.

Live non è la D’Urso – la scomparsa di Luigi Mario Favoloso

La scomparsa di Luigi Favoloso sarà al centro di un ampio spazio all’interno della puntata odierna di Live – non è la D’Urso. La conduttrice si è già occupata dell’ex compagno di Nina Moric nel corso di molte puntate di Pomeriggio Cinque. Inoltre ne aveva parlato anche domenica scorsa nella puntata d’esordio di Domenica Live. In questo caso Nina Moric aveva confessato di essere stata maltrattata da Favoloso che aveva usato violenza verbale anche sul figlio Carlos da lei avuto da Fabrizio Corona.

La D’Urso riprenderà le fila di questo caso singolare. E rivela che ha ricevuto una telefonata di Luigi Favoloso nel corso della quale l’imprenditore napoletano le aveva comunicato di stare bene e di trovarsi fuori dai confini nazionali.

Sempre secondo quanto ha affermato Barbara D’Urso, Favoloso le avrebbe detto che per il momento non vuole tornare in Italia e non vuole neanche rivelare il motivo della sua fuga. In studio ci sarà la mamma di Favoloso e la stessa Nina Moric.

Live non è la D’Urso – processo a Salvo Veneziano

Un altro spazio abbastanza consistente è dedicato all’espulsione di Salvo Veneziano dal Grande Fratello Vip 4. In particolare l’ex gieffino, presente in studio, sarà sottoposto ad un vero e proprio processo per le frasi sessiste pronunciate all’interno del reality.

La squalifica di Salvo Veneziano ha consentito alla puntata di mercoledì 15 gennaio del reality di raggiungere il 20% di share.

Ospiti di Barbara D’Urso saranno anche Alex Belli e la fidanzata Delia Duran. I due dovranno affrontare il confronto con 5 agguerritissime sfere all’interno delle quali ci sono altrettanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Alla corte di Live non è la D’urso infine arrivano la donna con le unghie più lunghe del mondo e Rodrigo Alves. Quest’ultimo era il Ken umano che si presenta ora in video dopo la trasformazione transgender. Infatti Rodrigo Alves è diventato una donna.