Nella puntata del 19 gennaio di Domenica in Katia Ricciarelli è stata ospite di Mara Venier. La cantante lirica, ex consorte di Pippo Baudo, ha festeggiato nello studio del contenitore festivo di Rai 1, il suo compleanno e i 50 anni di carriera.

La Ricciarelli ha compiuto gli anni il 16 gennaio scorso. E, complice la irresistibile e trascinante conduzione della Venier, si è lasciata andare a considerazioni e riflessioni molto significative. Molte delle quali riguardavano il suo rapporto con Pippo Baudo.

Domenica in Katia Ricciarelli sono serena dopo la pace con Pippo Baudo

La cantante lirica è stata sposata 18 anni con Baudo. E, tutti sapevano che i loro rapporti erano tesi, forse persino burrascosi. I due cercavano di evirasi. Poi qualcosa è cambiato. Lo ha raccontato la stessa Ricciarelli a Domenica in.

La Ricciarelli ha svelato:

“diciotto anni di matrimonio sono davvero molti. Adesso posso confessare di essere molto felice per aver rivisto Pippo Baudo alla prima di Traviata, all’Arena di Verona. E’ accaduto soltanto pochi mesi fa. Ma ho scoperto con piacere che tra noi dopo 18 anni di matrimonio non è davvero mutato niente. Non solo, ma ho scoperto che quando ci si rivede dopo tempo, sembra proprio di esserci lasciati ieri”.

Con un sorriso che esprimeva la ritrovata serenità, la Ricciarelli ha continuato: ”

“Quella sera, all’Arena di Verona, eravamo seduti ad un paio di poltrone di distanza l’uno dall’altra. Devo dire che lui con me è stato davvero molto affettuoso. Lo ringrazio soprattutto perché io desidero vivere serena. Non mi interessa della felicità. Io voglio vivere serena, soprattutto adesso perchè so che dalla vita abbiamo avuto tutto, nel bene e nel male. Mi mancava oggi soltanto la serenità, e la consapevolezza di poter mantenere un bel rapporto con il mio ex marito”.

Poi Katia Ricciarelli ammette di aver commesso alcuni errori che non rifarebbe più.

“Quando una persona sta male diventa un po’ cattiva. Anche per questo chiedo scusa a tutti per le cattiverie che so di poter aver fatto o detto in passato. Posso però assicurare che sono state la conseguenza di una enorme sofferenza. Io stavo male per il mancato buon rapporto con una persona che per me è stata importantissima come Pippo”.

Insomma, dinanzi a Mara Venier si è finalmente ricomposta una situazione precedentemente spiacevole.