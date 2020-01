Lunedì 20 gennaio, in diretta dalle 21.30 su Canale 5, va in onda la quinta puntata di GF Vip 4, condotto da Alfonso Signorini.

Dopo la sorpresa di Vittorio Cecchi Gori a Rita Rusic entrerà nella casa Valeria Marini per confrontarsi con l’ex moglie di un suo amore del passato.

Conosceremo inoltre il risultato del televoto. Il pubblico deve scegliere chi salvare tra Patrick, Pasquale ed Andrea Denver.

GF Vip 4 diretta 20 gennaio 2020 eliminati nomination sorprese quinta puntata

Alfonso Signorini annuncia che nella quinta puntata non ci saranno nomination ma tutti i Vip sono a rischio eliminazione.

Entra nello studio del reality Valeria Marini che mostra fieramente l’ abito tricolore che indossa a teatro nello show di Pingitore al Salone Margherita. Tra poco entrerà nella Casa per confrontarsi con Rita Rusic.

Nel frattempo si torna sulla coppia femminile che più si detesta ovvero Fernanda Lessa ed Antonella Elia. Passano i giorni ma le due non riescono a trovare un punto d’incontro. Cercano di evitarsi in tutti i modi altrimenti si scontrerebbero per ogni minima stupidaggine.

Patrick e Pasquale vivono da giorni insieme agli altri inquilini della Casa. I due vengono simpaticamente criticati da Antonio Zequila il quale però non riesce a fare a meno di loro. A Patrick ha tagliato i capelli per dargli un look più composto.Con Pasquale si allena.

Quest’ultimo non ha suscitato le simpatie di Barbara Alberti. La scrittrice non ama la sua voglia di stare sempre al centro dell’attenzione e per la sua loquacità. Lo inquieta il suo sguardo da aquila. L’ex gieffino ha apprezzato la sincerità dell’ Alberti.

GF Vip 4 diretta 20 gennaio Scontro tra Rita Rusic e Valeria Marini

Valeria Marini si trova nel limbo e sta per entrare nella casa per fare visita a Rita Rusic. Le due donne hanno diviso l’amore di un uomo: ovvero Vittorio Cecchi Gori.

Rita Rusic racconta che Valeria Marini ha rovinato l’equilibrio della famiglia e per colpa sua la figlia Vittoria non ha buoni rapporti col padre.

La Marini tenta di difendersi spiegando che quando ha iniziato la relazione con Vittorio lui era già separato da circa tre anni. Per lei è inaccettabile che la Rusic continui a parlare male di lei. In rappresentanza di quanto afferma, si presenta con i ritagli dei giornali più autorevoli con le pesanti dichiarazioni dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

La Rusic non gradisce il suo tono alto di voce e spera che la Marini vada via il prima possibile in quanto non vuole avere un confronto. Prima di uscire Valeria Marini saluta fugacemente Ivan Gonzalez, il suo tentatore a Temptation Island Vip.

Il conduttore ora si sofferma su Paolo Ciavarro. L’assistente di Barbara Palombelli ha mostrato i primi segni di debolezza. In confessionale durante la settimana ha spiegato il particolare rapporto con il padre Massimo Ciavarro. Il rapporto tra i due è splendido ma allo stesso tempo colmo di pesanti silenzi. Il ragazzo non sa se il padre sia davvero orgoglioso di lui.

Nella mistery room c’è per lui una scatola rossa che contiene una maglietta del Manchester CIty. Paolo non ha saputo cogliere l’opportunità di entrare a far parte della squadra in quanto non ha lottato per raggiungere l’obiettivo.

GF Vip 4 La paura di Andrea Denver

Andrea Denver ha paura che le affermazioni di Elisa De Panicis possano influenzare il televoto. Egli ha inizialmente negato che tra i due ci sia stata una leggera storiella. Solo in un secondo momento ha ammesso di aver avuto rapporti intimi con lei.

Divisi dal vetro, i ragazzi si confrontano nuovamente. Lei rinfaccia a Denver che nonostante si spacci per fidanzato, l’ha invitata più volte ad incontrarsi in albergo.

inoltre in una conversazione avvenuta prima dell’ingresso al reality, Denver aveva già pensato di diventare amico di Gonzalez e di fidanzarsi con la De Panicis.

Denver è anche protagonista del televoto che è stato chiuso poco fa. Secondo il verdetto Pasquale deve abbandonare la Casa del Grande Fratello.

I sette preferiti della Casa, votati da tutti i partecipanti, saranno immuni dall’eliminazione. Si tratta di Adriana, Andrea Montovoli, Aristide, Barbara, Pago, Paolo e Rita.

I restanti dodici verranno suddivisi in sei coppie che affronteranno diverse sfide.

In settimana Clizia Incorvaia ha confidato ad Adriana Volpe l’incontro con Francesco Sarcina. Aveva intuito già subito che era tombeur de femmes ma nonostante tutto ha creduto fortemente in questo amore tanto da sposarlo.

GF Vip 4 il passato nell’alcool di Fernanda Lessa

Fernanda Lessa ha raccontato più volte del problema che ha avuto con l‘alcolismo. Racconta di aver iniziato a bere da quando si è trasferita a Torino perchè si sentiva sola in una città in cui non si sentiva integrata a causa dell’“ottusità dei torinesi”. Questo suo pensiero l’ha spinta a bere tre bottiglie di vino al giorno. Ha detto basta il giorno in cui ha messo la mani addosso a suo marito. Lui l’è stata sempre accanto sopportando gli sbalzi d’umore. Sono già due anni che ha smesso e viene seguita dal sert che la sottopone a terapie ed esami periodici.

GF Vip 4 Le sfide delle coppie

Iniziano i tornei di sfide delle coppie per riuscire a salvarsi dall’eliminazione. Chi vince sceglierà il membro della squadra avversaria da mandare al televoto.

Le prime due coppie a sfidarsi sono Andrea Denver- Carlotta Maggiorana contro Antonio Zequila- Paola DI Benedetto.

Mentre gli uomini rimangono in casa muniti di cuffia, le ragazze sono pronte in bordo piscina. Dopo aver letto la parola scritta sul led dovranno tuffarsi e ripetere la parola sott’acqua. Chi tra gli uomini indovina più parole supera la prova.

La sfida è vinta da Paola ed Antonio. Scelgono di mandare in nomination Carlotta perchè Andrea ha appena affrontato il televoto.

Michele Cucuzza e Clizia Incorvaia si sottopongono ad un social quiz contro Fabio Testi e Fernanda Lessa. Devono indovinare chi ha pronunciato il tweet mostrato ai quattro partecipanti. Vincono il giornalista e l’ex moglie di Sarcina. Hanno scelto di comune accordo di mandare Fernanda al televoto.

Ci si allontana per un momento dalle prove per soffermarsi sulla storia di Ivan Gonzalez. Il padre lo ha abbandonato ed Ivan ha deciso di non avere alcun rapporto con lui. Lo ha visto una volta al compimento del suo diciottesimo compleanno e lo ha invitato a sparire dalla sua vita L‘unico uomo che considera come un padre è il nonno. Una figura simile l’ha trovata in Antonio Zequila.

Si ritorna alla sfida con Antonella e Patrick contro Ivan e Licia. Immersi in una vasca, completamente al buio, dovranno indovinare gli oggetti che cadranno. Sono bucce di banana, lenticchie, senape, trippa,spaghetti al pomodoro e pangrattato.

Vincono Antonella e Patrick che scelgono di mandare Ivan al televoto.

In chiusura di puntata Alfonso Signorini dedica un piccolo spazio a Pasquale Laricchia, l’eliminato della quinta puntata. Ritornano brevemente su Barbara Alberti la quale non prova spiccata simpatia per lui.

I sette inquilini immuni dovranno scegliere chi salvare dal televoto tra Carlotta, Fernanda ed Ivan. Ivan e Carlotta sono in nomination, Fernanda si mette in salvo.

Termina così la quinta puntata di GF Vip 4.