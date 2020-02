Italia ‘s got talent, 12 febbraio 2020. Alle ore 21.30 su Tv8 andrà in onda una nuova puntata di Italia’s got talent. Continuano le audizioni: i giudici cercano talenti, i concorrenti cercano di mostrare di essere unici, abili, speciali. Mara Maionchi, Frank Matano, Joe Bastianich e Federica Pellegrini hanno un arduo compito, ma sono pronti a svolgerlo.

Italia’s got talent , 12 febbraio 2020, diretta della puntata

Inizia il programma. La prima esibizione è quella di Antigravity show. Vengono proiettate immagini virtuali che ci trasportano in mondi alieni coloratissimi, sembra di essere in un videogioco in cui il protagonista corre, salta, scappa. “Sforzo umano pazzesco. Bravo complimenti” – commenta Joe. “Sembrava di essere in un episodio di Black Mirror. Non penso che Mara abbia mai preso i funghetti, ma ora sa cosa vuol dire avere un trip” – chiosa Matano. 4 sì per gli Antigravity show.

Frank intona un canto da chiesa quando all’improvviso si acco

Katia, in arte Lady Murasaki, si definisce italiana e giapponese. Danza il kabuki, un ballo giapponese che in Italia è ancora pressoché sconosciuto. Insieme a lei altre tre danzatrici, che si esibiscono in questa esotica rappresentazione teatrale. Un sì e tre no. Non passano.

Sara è una bimba dolce e sensibile con la passione del ballo. “La danza è il mio modo di far vedere chi sono, mi aiuta a vedermi felice” – dice. Sara porta una coreografia che si chiama “Warrior”, perchè nella vita bisogna sempre rialzarsi. La bimba ha molto sofferto perchè ha perso il papà quando era molto piccola. Sara è brava a danzare ed è anche molto espressiva. “Penso che ci porti qui qualcosa del genere perchè da piccola ti sei dovuta rialzare da qualcosa di difficilissimo. A me piaccono le guerriere, quindi complimenti” – dice la Pellegrini con la voce strozzata dalla commozione. Dopo l’uscita di Sara dallo studio Federica continua a piangere ed i suoi colleghi la confortano.

Entra un altro bambino, Bruno, che compie un insidioso percorso ad ostacoli con un monociclo. Salti su colonne di pallet, equilibrio su una sbarra sottilissima.. Bruno è impavido. “Io in futuro vorrei avere un figlio così, sorridente e con una passione come la tua” – commenta Frank. 4 sì per lui.

Nico è un electrodancer. Ha creato un proprio stile di danza, che non è però molto apprezzata dai giudici che uno dopo l’altro spingono il buzzer rosso ed interrompono l’esibizione. 4 no per lui.

Viene mandata in onda una carrellata di no.

I Tic Tac hanno dai 7 agli 11 anni. Si sono conosciuti in palestra ed hanno legato moltissimo perchè sono uniti dalla stessa passione: l’hip hop. Si presentano tutti vestiti di giallo e disarmano rispondendo alle domande dei giudici con estrema sincerità ed ingenuità. Nonostante siano così piccoli sono davvero bravi. Standing ovation dei giudici. 4 sì per loro.

Lodovica introduce il prossimo concorrente, Luglio Iglesias, il figlio segreto di Julio Iglesias. La presentatrice si presta come valletta nel numero comico. Luglio rappresenta ironicamente alcune delle canzoni di Iglesias e tenta di sedurre Lodovica. Frank e Federica sembrano apprezzare. Joe e Mara schiacciano il buzzer rosso per interrompere. “Statisticamente chi usa le pailette in questo programma non riceve più di un sì, ma tu sei unico. Pensare di arrivare in finale versando il latte non è da tutti, non dimenticarlo” – commenta Frank. Luglio riceve due sì e due no. Frank sale sul palco con lui, intinge nel latte uno dei biscotti e lo condivide insieme a lui come Lilli e il Vagabondo nel famoso film della Disney.

Marco è un mentalista. Chiede a Lodovica e Joe di fargli da cavia. Tocca Lodovica, ma anche Joe (che è bendato e quindi ignaro) percepisce le azioni a distanza. Quando si toglie la benda e gli viene raccontato l’accaduto, Joe è incredulo: “Sono sconvolto, io generalmente non credo a queste cose”. “Eri in ipnosi” – gli svela Marco. 4 sì per lui, con la promessa che la prossima volta sarà Federica a fargli da cavia.

Tiziano e Tim lanciano una challenge 12 balli in 100 secondi. Differenti epoche e stili, tormentoni (macarena, gangnam style, twerk), i due ballerini sono bravi e divertenti. Splendida idea. “Questa performance ha un solo problema: dura troppo poco, volevo vederne ancora. Siete veramente forti” – commenta Frank. Tutti i giudici si complimentano. 4 sì per loro.