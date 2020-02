Da giovedì 13 febbraio, torna Grazie dei Fiori. Il programma di Rai3 va in onda per sei settimane in seconda serata. Al timone c’è come sempre Pino Strabioli.

Il conduttore viaggia nell’universo della musica italiana, dagli anni Cinquanta ad oggi.

Grazie dei fiori 13 febbraio – Pino Strabioli torna su Rai3

Alle 23.15 Pino Strabioli e Gino Castaldo tornano su Rai3 per raccontare sei protagonisti ribelli che hanno avuto una vita e una carriera insolite al di sopra dedlle righe e degli schemi.

Pino Strabioli con la competenza musicale che gli è congeniale, parla di artisti dalle vite intense, tormentate o interrotte in modo drammatico. Si tratta di personaggi che hanno espresso in maniera originale il loro talento ed hanno lasciato una impronta fondamentale nella storia della musica.

I loro nomi sono: Fred Buscaglione, Umberto Bindi, Gabriella Ferri, Rino Gaetano, Luigi Tenco, Franco Califano. Ogni ritratto sarà arricchito dai ricordi dagli amici e dei colleghi, dalla musica live dei musicisti di oggi che a loro si sono ispirati e che in studio reinterpretano le canzoni del loro repertorio.

Tra questi: Renzo Arbore, Carolina Crescentini, Gigi D’Alessio, Francesco Motta, Renzo Rubino, Claudia Gerini, Patty Pravo. Il programma è accompagnato, come sempre, dal prezioso materiale di repertorio delle Teche Rai.

Grazie dei fiori – prima puntata dedicata a Fred Buscaglione

La prima puntata è dedicata a Fred Buscaglione. L’artista, classe 1921, morì all’alba del 3 febbraio 1960, a soli 38 anni, in un incidente d’auto dopo aver trascorso la notte esibendosi in un night di via Margutta, a Roma.

In pochi anni rivoluzionò il panorama musicale, ma anche il costume italiano della fine degli Anni ‘50. Le sue canzoni lanciano il mito americano, raccontano l’America dello swing, dei fumetti, dei film di pupe, whisky e gangster.

La maschera interpretata da Fred Buscaglione è autoironica e paradossalmente lo accompagnerà fino all’epilogo della sua vita. Una tragica fine non lontana dagli eroi delle sue canzoni.

Tra gli ospiti in studio: Renzo Arbore e il gruppo swing del cantautore Piji.

La regia è di Graziano Paiella. Il programma è fruibile anche su RaiPlay.