Inutilmente figa anche a San Valentino va in onda questa sera su Rai Premium in versione integrale. Si tratta di un “One Woman Show”, in prima visione assoluta sul canale diretto da Roberta Enni. Viene proposto proprio nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio in seconda serata.

Lo show ambientato nella ricorrenza di San Valentino ha come protagonista Elda Alvigini. La quarantenne prende per mano gli spettatori e con brio percorre un viaggio nell’animo femminile, dall’infanzia all’adolescenza, fino all’età della ragion

Elda è una quarantenne separata con un figlio, segnata da un’infanzia e un’adolescenza vissute sui valori dei genitori sessantottini in cui la figura della mamma, fervente attivista di sinistra, predomina.

La protagonista di questo spettacolo teatrale è una vera e propria anti-Barbie dipendente dal suo cellulare e in continua trasformazione: madre, figlia, compagna, attrice e ora, soprattutto nel giorno di San Valentino… molto single.

Tra assillanti telefonate della madre, rapporti demoliti o costruiti a colpi di whatsappate, desideri irrisolti e qualche chiacchiera tra amiche, la giornata avrà comunque il suo senso e il suo (forse) lieto fine.

Un ironico monologo scritto a quattro mani da Elda Alvigini insieme a Natascia De Vito che indaga sull’universo delle quarantenni di oggi. Donne cresciute con la consapevolezza delle lotte per la libertà e le pari opportunità femminili. Figure che pagano una visione idealizzata del padre che spesso fa fuggire gli uomini, lasciandole in alcuni casi sole e “inutilmente fighe”.

Il seguito dello show

“San Valentino non esiste! È l’anteprima dell’8 Marzo, finisci sempre a fare la cena con le amiche, tutte acchittate che facciamo finta di essere felici e soddisfatte di stare da sole, mentre facciamo gli occhi a cuore al povero cameriere di 27 anni…”

Elda, Inutilmente Figa, si occuperà di altri periodi critici dell’anno nello spettacolo in onda venerdì 21 febbraio, sempre in seconda serata, su Rai Premium.