Ecco le anticipazioni di quanto accade a Uomini e donne nella settimana 1-5 giugno. L’appuntamento è su Canale 5, nel day time pomeridiano, con Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni 1-5 giugno 2020 e riassunto puntate precedenti

Uomini e donne anticipazioni settimana 1-5 giugno. Molte le nuove dinamiche di Uomini e donne che ci sono nelle puntate della settimana, sia per quanto riguarda il trono classico che quello over.

Intanto, andiamo indietro nel tempo. La scorsa settimana, il 25 maggio, Nicola ha conosciuto tre ragazze interessate a lui, ma ha dichiarato di preferire le donne mature e vissute alle più giovani. Al momento il ragazzo uscirebbe dal programma con Gemma e dunque ha congedato le corteggiatrici.

Giovanna e Sammy si sono visti nonostante lei avesse deciso di chiudere dopo che lui aveva dichiarato che le avrebbe detto di no. I due si sono chiariti sull’argomento e si sono riappacificati, per poco però, perchè in studio è riniziata la polemica.

Giovanna e Alessandro hanno parlato a lungo di un forte interesse reciproco e hanno immaginato come sarebbe tra loro. Lei gli ha chiesto persino: “Fammi innamorare di te”.

Al momento la tronista è molto confusa. Anche Alessandro, davanti alle sue incertezze, ha dichiarato che direbbe di no.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 26 maggio

Gemma si è mostrata molto gelosa di Valentina, che ha ballato con Nicola. Non ha però rinunciato al romanticismo, portando il ragazzo nello studio del serale di Amici, dove entrambi hanno indossato abiti ottocenteschi. “Sei unica, fantastica, mi stai regalando emozioni come mai prima” – ha affermato lui. “La nostra è una sorta di rivoluzione sociale e, come ai tempi, volevo invitarti a ballare il valzer del Gattopardo” – ha risposto Gemma.

In studio però la dama si è infuriata scoprendo che Valentina durante il ballo con Nicola gli ha chiesto il numero di telefono. Lui si è rifiutato dicendo che non glielo darà né ora né mai.

Per Gemma è arrivato un nuovo cavaliere: Alfonso, 66 anni, molto determinato a fare la sua parte per conquistarla. Lei lo ha però subito congedato, scegliendo di ballare con Nicola.

Aurora fa il punto della situazione sulla sua frequentazione con Marco, Giordano e Alessandro.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 27 maggio

Giovanna ha preso parte ad un’esterna organizzata per lei da Alchimista. Un romantico filmato best of dei momenti più belli trascorsi insieme è stato accompagnato da dolci parole: “Questa storia parte da lontano. Parla di un ragazzo e una ragazza e del destino. Questo ragazzo decide di scrivere una lettera per lei, firmandosi Alchimista. Il destino vuole che quello sia il titolo del libro preferito della ragazza. Entrambi si buttano, non hanno niente da perdere. Lui vede gli occhi azzurri di lei lasciarsi andare in questa follia. Poi un giorno i due si incontrano. Lei è molto bella e quegli occhi azzurri diventano sognanti. Lui indossa una maschera che rappresenta un’idea, l’idea che ciò che si ha dentro sia più forte di ciò che appare all’esterno. Quella ragazza stava già conoscendo altri due ragazzi, gli stessi che guardandola negli occhi le hanno detto che le direbbero di no. Oggi Alchimista vuole dire quale sarebbe la sua risposta” – le ha detto Alchimista. “Grazie per la favola che mi stai facendo vivere” – gli ha risposto lei.

Tornati in studio Alchimista ha finalmente svelato il suo volto anche al pubblico. Si chiama Davide ed è un barman di Verona. Giovanna è apparsa molto presa da lui.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 28 maggio

Sammy si è mostrato molto teso dopo che l’Alchimista ha svelato di essere Davide. Le sue discussioni con Giovanna si sono fatte ancora più intense. Il ragazzo ha dichiarato di volere un rapporto d’amore rilassato e sereno, ma i due proprio non riescono a trovare un punto d’incontro.

Alessandro ha deciso di autoeliminarsi e si è congedato amichevolmente da Giovanna.

Veronica e Giovanni si sono confrontati. Lui le ha chiesto tempo ed ha rifiutato tre nuove corteggiatrici.

Gianni ha fatto presente di avere sospetti in merito al rapporto di Veronica e Luca ed ha chiesto di poter vedere i cellulari. La donna si è rifiutata dicendo di voler mostrare il cellulare solo a Giovanni.

Uomini e donne anticipazioni e riassunto puntate – 29 maggio

Gemma si è lamentata di aver fatto venti telefonate senza risposta a Nicola. Lui ha affermato di tenere lontano il cellulare quando dorme. Lei gli ha chiesto di essere lui a contattarla perché lui è più indaffarato ed in tal modo si eviteranno spiacevoli chiamate senza risposta.

Sandra ha ribadito il proprio interesse per Nicola e la sua disponibilità a conoscerlo, Gemma ha apprezzato il gesto pubblico preferendolo ai sotterfugi di altre (Valentina).

Aurora e Giordano hanno raccontato come stanno andando le cose tra loro (lei sta sentendo anche Marco e Alessandro, lui Sonia). Tra i due c’è stata una cena e poi un invito a casa di Aurora rifiutato da Giordano perchè gli sembrava una cosa “forzata”.

Maria ha intuito che lui poteva temere il “dopocena” e lui ha confermato, parlando però anche di altri problemi (lavorativi) e del fatto che il giorno dopo si sarebbe dovuto incontrare con Sonia.