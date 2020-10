Il Collegio 5 arriva su Rai 2 a partire dal 27 ottobre. L’appuntamento è sempre in prima serata. Molte le novità di questa edizione che ha dovuto confrontarsi con le rigide regole del protocollo anti Covid. Otto le puntate complessive, tutte già registrate. 21 gli studenti che frequentano le lezioni.

Il Collegio 5, tra le novità il cambio della sede

La prima novità riguarda il cambio della sede scolastica dove si svolgono le lezioni. Questa volta il docu – reality di Rai 2 si è spostato dalla provincia di Bergamo al Lazio. In particolare l’istituto è il Regina Margherita di Anagni in provincia di Frosinone.Nel corso delle quattro edizioni precedenti, invece, la sede era il convitto di Celana di Caprino Bergamasco.

Per motivi legati alla pandemia, gli autori hanno preferito spostarsi ed hanno scelto il Regina Margherita di Anagni.

La seconda novità riguarda l’anno scolastico in cui dovranno studiare i ragazzi selezionati.Si tratta del 1992 anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato la scuola.Nella scorsa edizione l’anno era il 1982.

La terza novità è la voce narrante che torna ad essere quella di Giancarlo Magalli. Il conduttore de I fatti vostri ha raccontate le vicende degli studenti fin dalla prima edizione. Solo lo scorso anno è stato sostituito da Simona Ventura.

Ecco i nomi dei ragazzi che partecipano

Vediamo quali sono i nomi dei 21 ragazzi che prendono parte alla quinta edizione de Il Collegio. Il docu-reality è diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti. E molti sono stati i giovanissimi che si sono presentati alle selezioni.

I nomi e le città di provenienza

Alessandro Andreini, 16 anni, da San Giovanni in Marignano – RN,

Linda Bertollo, 14 anni da Ivrea.

Sofia Cerio 15 anni da Pesaro

Maria Teresa Cristini 14 anni da Sant’Olcese – GE

Marco Crivellini 16 anni da Roma,

Bonard Dago 17 anni da Zero Branco – TV

Andrea Di Piero 16 anni da Fiuggi – FR

Giordano Francati, 17 anni da Roma

Mishel Gashi 15 anni da Calolziocorte LC.

Ylenia Grambone 16 anni da Vallo della Lucania – SA

Alessandro Guida 15 anni da Civitavecchia RM

Luca Lapolla, 15 anni da Prato – PO

Giulia Matera, 15 anni da Salerno

Rebecca Mongelli 15 anni da Sesto Fiorentino FI

Aurora Morabito 17 anni da Savona

Giulia Marina Scarano 14 anni da Manfredonia FG

Luna Scognamiglio, 17 anni da Vietri sul mare – SA

Rahul Teoli 15 anni da Piombino – LI

Usha Teoli 17 anni da Piombino LI

Davide Vavalà 16 anni da Bologna

Luca Zigliana 15 anni da Zanico – BG

Il Collegio 5 le registrazioni

Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti.

È scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Veronica Pennacchio.

La regia è di Fabrizio Deplano.