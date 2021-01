Masterchef Italia 10, 7 gennaio 2021, puntata, mistery box, eliminato

Questa sera, 7 gennaio 2021, alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda una nuova puntata di Masterchef Italia 10. I concorrenti si sfidano, piatto dopo piatto, per conquistare il titolo di chef amatoriale più bravo d’Italia. A giudicarli tre eccellenze della ristorazione: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Inizia la puntata. La Mistery box stasera nasconde gli gnocchi. I concorrenti dovranno raccontare sé stessi, la propria casa, la propria esperienza, rendendo la ricetta degli gnocchi personale. Locatelli mostra i propri gnocchi di patate con formaggio di capra al tartufo nero; Cannavacciuolo i propri gnocchi allo zafferano, quinoa, ricci di mare ed alghe marine; Barbieri i propri gnocchi in guazzetto di conchigliacei con fondente di pomodoro.

In 45 minuti di tempo gli aspiranti chef dovranno fare la spesa e preparare i propri personalissimi gnocchi, dando sfogo alla creatività.

Barbieri riprende Eduard per il disordine: “Un cuoco disordinato non sarà mai un cuoco”. Diana si confronta con Locatelli e promette di mostrare ai giudici la versione più reale di sé. Azzurra sta creando una ricetta che parla di suo padre, della sua famiglia, dell’amore.

Il primo a presentare il proprio piatto è Max, che propone lo “Stufato alla pescatora del Maine”. Barbieri se ne compiace: “Finalmente inizio ad inquadrarti”. “Già dalla copertina posso dire che c’era Max in questo libro” – aggiunge Locatelli.

Daiana ha creato il proprio piatto “Un amore di gnocco” pensando al suo fidanzato. “Si sente il sapore del sud e l’amore per il tuo boyfriend” – esclama chef Locatelli.

Aquila propone “Nonno Michele”, una ricetta che gli ricorda un dolce e simpatico aneddoto risalente ad una decina di anni fa. “Emozionarsi è segno di forza, non di debolezza. Altrimenti è solo cibo” – osserva Cannavacciuolo, spronandolo a lasciarsi andare.

Il piatto preferito dei giudici è quello di Daiana, particolarmente apprezzato per la sua salsa. “Avevo bisogno di vincere per sentirmi tranquilla e non inferiore a nessuno” – afferma la chef.

Masterchef Italia 10, Invention Test

Ospiti speciali dell’Invention test sono le chef Solaikka Marroco, del Primo Restaurant di Lecce, e Stella Shi, maestra della cucina cinese a Roma. Nel corso dell’invention test i concorrenti dovranno creare dei piatti utilizzando gli ingredienti delle loro ricette. Daiana sceglie di preparare un piatto ispirandosi a quello proposto da Solaikka e decide anche a quali avversari attribuire la “cloche killer”, una serie di ingredienti difficili da abbinare tra loro.

E’ il momento per i giudici di assaggiare i piatti. Daiana fallisce la prova e presenta alcuni preparati crudi. Anche Alessandra riceve molte critiche poichè non si sentono i sapori degli ingredienti da lei utilizzati. Jia Bi dimentica di inserire uno degli ingredienti e Cannavacciuolo la sprona a mettere da parte la Puglia ed il legame con il suo fidanzato e di tornare alle sue origini, alla cucina dell’infanzia. Irene sbaglia la cottura del piatto. Igor presenta una ricetta “confusa”. Aquila riceve complimenti, in particolare da Locatelli. Max ha messo troppo vino nella ricetta ed ha curato poco l’impiattamento. Ilda ha esagerato con le dosi ed ha usato poco sale. Sedighe sbaglia totalmente il piatto e presenta una zuppa definita dai giudici “palude”. Irish sbaglia la cottura del fegato e propone una ricetta dal sapore molto amaro.

I piatti considerati migliori dai giudici sono quelli di Eduard,Valeria, Antonio e Cristiano. Vince però l’invention test di questa sera Antonio. I peggiori sono Sedighe, Irish e Ilda.

Sedighe viene spedita direttamente al terzo livello dello Skill Test. Irish deve purtroppo abbandonare la cucina di Masterchef.

Momento Skill Test. I concorrenti devono superare tre livelli per conquistare la salvezza. Protagonista del test è la farina.

Il primo livello prevede la preparazione dello Yorkshire Pudding. L’unico a conoscere questa ricetta è Max, che lo prepara ogni anno per Natale. Gli aspiranti chef dovranno prepararne sei, scegliere i tre migliori e proporli ai giudici.