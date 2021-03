Cambio moglie 2 settima puntata, Di Ianni contro Mangiavillano

Condividi su







Su Real Time questa sera, 25 marzo, le famiglie Di Ianni e Mangiavillano partecipano a Cambio moglie 2, la settima puntata della seconda stagione. Le mogli di due nuclei familiari con usi e abitudini differenti cambiano casa per una settimana; prima cercando di immedesimarsi in una nuova vita, poi proponendo alla famiglia ospitante alcuni cambi al loro lifestile, basato sulle proprie esperienze personali.

Anche in questo caso, come di consueto, sono state scelte due famiglie molto diverse tra loro. I Di Ianni sono maniaci della pulizia, e tengono particolarmente all’ordine in casa. I Mangiavillano, invece, sono più concentrati su una vita di coppia appagante; tanto nella sfera privata, quanto sul lavoro, che condividono.

Vi ricordiamo che potete seguire Cambio moglie anche in streaming sul servizio Discovery+.

Cambio moglie 2 sesta puntata, la diretta

I Di Ianni e i Mangiavillano non potrebbero essere più diversi. Alfredo, suo padre Stefano e mamma Cristina, una massaggiatrice olistica, sono i membri della famiglia Di Ianni. “Io sono la regina della casa, e lui è il mio re” afferma Cristina. “La casa è il mio tempio, è importante preservarla. Non mi piace l’uomo che si occupa delle faccende di casa. Per me l’uomo deve fare l’uomo, e la donna la donna. L’uomo non deve fare le faccende di casa.” continua. Nonostante tutto, però, la vita di coppia di Cristina e Stefano è più che soddisfacente; e in casa Di Ianni regna sovrano l’equilibrio.

I Mangiavillano Alessia, Giuseppe e i loro due figli Michael e Mirko, invece, vivono e lavorano insieme; sono due musicisti fondatori di un’orchestra di liscio. “Sono esuberante, sempre al centro dell’attenzione: un vulcano” afferma Alessia, la donna di casa. “Adoro il calcio, e non mi piace cucinare. I miei figli si gestiscono spesso da soli. Se mi chiudi in casa potrei morire domani.” continua.

Dopo le presentazioni, arriva la mattina dello scambio. E fin dall’arrivo, Cristina non è convinta della nuova location: Genova. “Ti deprime Genova, no?” afferma. Una volta entrata in casa Mangiavillani, poi, la situazione peggiora. “Tutte queste piante finte portano solo energie positive” dichiara Cristina. Alessia, invece, resta sorpresa dall’ordine eccessivo che riscontra in casa Di Ianni. Questo prima di scoprire i numerosi rituali che Cristina opera quotidianamente in casa con incensi, olii profumati e un “palosanto“.

Il primo incontro con le nuove famiglie

Cristina e Alessia incontrano i membri delle rispettive famiglie. Alessia apprende che Alfredo, il marito di Cristina, le ha lasciato il letto matrimoniale tutto per lei. Lui dormirà nella stanza degli ospiti. Intanto, Cristina dialoga con Giuseppe, Michael e Mirko. E subito dopo deve rispettare le regole di casa Di Ianni; la prima delle quali è non stare in casa. Così Cristina esce per incontrare le amiche di Alessia, e scoprire qualcosa in più di lei. Poi, prova a cantare con Giuseppe, il marito di Alessia. Ma subito mette in chiaro che “non salirò su nessun palco: gli unici spettacoli li faccio per mio marito”.

Per far sentire Alessia più a suo agio, Stefano ha fatto un regalo ad Alessia: un abito da notte più elaborato di quelli posseduti dalla donna e un paio di ciabatte con il pelo. “Ma dove vado con quelle ciabatte pelose, ma cosa si crede” si sfoga Alessia. Ancora innervosita dal regalo che non ha gradito, Alessia ha preparato la cena per Alfredo e Stefano. Nel frattempo, Cristina prova un allenamento di calcio al posto di Alessia. Che, nel frattempo, balla con Alfredo a casa Di Ianni.

La mattina successiva, Alessia si rassegna agli abiti scelti per lei da Alfredo, e inizia i rituali casalinghi di Cristina. Che intanto a casa Mangiavillano segue la routine di Alessia e aiuta come volontaria nel vicino canile. Arriva la sera, e Cristina deve confrontarsi con il suo più grande avversario: il palco. Ma terminata l’esibizione, si mostra soddisfatta e, soprattutto, divertita dall’esperienza. Il tutto, mentre Alessia è costretta a svolgere le mansioni di casa.

Il cambio di regole

“La casa deve tornare il centro di tutto” afferma Cristina. Che chiede di ricostruire un’unità familiare che ha trovato carente in famiglia. Decide poi di rinunciare al calcio, e rivitalizzare gli ambienti di casa, modificandol’arredamento. Alessia, invece, chiede che Alfredo, il marito di Cristina, inizi ad aiutare nelle mansioni in casa. Poi, chiede a Stefano e Alfredo di uscire per giocare insieme a calcio. “Anzi, Alfredo, inizia ad aspirare il tappeto vah” dice Alessia. Alfredo, però, non sembra preoccuparsene. “Mi piacerebbe che Cristina stesse di più con nostro figlio Stefano” afferma.

Nel frattempo, Cristina a casa Mangiavillano coinvolge Mirko e Michael nel tour purificatore della casa con il suo brevettato “palosanto“.

