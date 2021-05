Abito da sposa cercasi Puglia: lo show di Enzo Miccio su Real Time

Condividi su







Ogni mercoledì in prima serata su Real Time va in onda Abito da sposa cercasi Puglia con Enzo Miccio. Sono previste 10 puntate della durata di un’ora ciascuna. Il format è ispirato allo show americano Say yes to the dress con Randy Fenoli.

Abito da sposa cercasi Puglia Real Time, come funziona

Dopo la prima versione registrata interamente a Palermo, il noto wedding planner si sposta stavolta in Puglia. Il suo compito è di aiutare delle future spose nella ricerca dell’abito perfetto da indossare nel giorno del matrimonio.

Lo show è stato girato in alcuni luoghi del territorio pugliese tra i quali San Vito dei Normanni e Carovigno. Sono entrambi in provincia di Brindisi.

Attraverso la nuova edizione Enzo Miccio vuole rilanciare il settore wedding che è stato fortemente colpito dalla pandemia. Le restrizioni hanno infatti penalizzato tutte le categorie che si occupano delle fasi organizzative delle nozze. Il settore dei matrimoni però sta lentamente ripartendo dopo un anno e mezzo di inattività.

Le protagoniste di ogni puntata sono tre future spose che si recano nei migliori atelier pugliesi per provare alcuni abiti da sposa. Ad accompagnarle ci sono spesso familiari, testimoni di nozze, amiche o damigelle. Durante ogni prova, vengono raccolte le sensazioni della sposa ma anche il giudizio delle persone più care.

La ricerca dell’abito però può a volte divenire estremamente complicata. E’ necessario infatti rispondere a tutte le esigenze delle clienti.

Oltre ad assecondare, in alcuni casi, delle richieste particolari, è indispensabile prendere in considerazione anche altri fattori. Tra questi le possibili crisi emotive delle future spose o eventuali conflitti familiari irrisolti.

Il ruolo di Enzo Miccio

Nello show il ruolo di Enzo Miccio è di coordinare le attività dell’Atelier al fine di garantire un servizio impeccabile. E’ indispensabile saper accogliere le clienti nella maniera corretta. Ma sono altrettanto importanti le capacità di ascolto, di vendita e di comunicazione.

Il wedding planner infatti, grazie alla propria esperienza e professionalità, suggerisce gli abiti che ritiene più adatti per le spose in base ai loro gusti personali.

Alcune donne infatti prediligono un abito classico, raffinato ed elegante. Altre invece lo preferiscono più stravagante, con ad esempio ampie gonne in tulle, lustrini e paillettes.

Enzo Miccio propone inoltre dei suggerimenti su come valorizzare l’abito e la propria silhouette. Fornisce anche consigli sull’acconciatura, sul make up e sul portamento.

Attraverso il programma cerca inoltre di raccontare le storie personali delle protagoniste, che sono molto diverse tra loro. A rendere ancora più suggestiva la narrazione la splendida cornice della Puglia, con le sue bellezze paesaggistiche e le tradizioni popolari.

Oltre alla messa in onda su Real Time le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma discovery+.

