Ballando con le stelle 23 dicembre, finalissima in diretta: la classifica finale

Venerdì 23 dicembre, dalle ore 20:35 su Rai 1, è prevista la messa in onda della finalissima di Ballando con le stelle. Lo show è condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. A contendersi la vittoria ci sono Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor e Alex Di Giorgio-Moreno Porcu. Con loro Iva Zanicchi-Samuel Peron, Gabriel Garko-Giada Lini, Rosanna Banfi-Simone Casula e Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca.

A Ballando con le stelle del 23 dicembre, i vincitori sono scelti dal pubblico a casa e dalla giuria. Questa, capitanata da Carolyn Smith, è composta da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. In studio anche Alberto Matano e i tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. L’ospite della serata è il cantautore Riccardo Cocciante.

Ballando con le stelle 23 dicembre, Ema Stokholma e Angelo Madonia

Inizia la finale di Ballando con le stelle. Milly Carlucci, dopo i saluti e le presentazioni di rito, ricorda le coppie che si giocano la vittoria. In seguito, tutti i ballerini professionisti ballano sulle note di All I Want For Christmas Is You. Tutti i concorrenti si recano nella sala delle stelle, compreso Gabriel Garko. Nel pomeriggio si è diffusa una indiscrezione su un suo possibile ritiro. Il palco, intanto, è raggiunto da Thomas Piaggi, vincitore del torneo di Ballando con te. La conduttrice annuncia che in primavera si riapriranno le selezioni con Ballando on the road. Sullo stage ci sono tutti gli eliminati della stagione, tranne Lorenzo Biagiarelli e lo squalificato Enrico Montesano, a cui Carlucci manda “un bacio“. In platea, come ospiti d’onore, presenziano Serena Bortone e Vira Carbone.

La finalissima di Ballando con le stelle del 23 dicembre entra nel vivo: inizia la gara. Rompono il ghiaccio Ema Stokholma e Angelo Madonia. Dopo una clip lunghissima incentrata sul loro rapporto, ballano una coreografia a tema La La Land. Fabio Canino apprezza la leggerezza della coppia, mentre per Zazzaroni e Lucarelli era troppo centrale Angelo Madonia. Ricevono 38 punti, che si sommano ai 30 della scorsa settimana per un totale di 68.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Ballando con le stelle del 23 dicembre continua con Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Un tango di livello altissimo: la giornalista, in pista, sembra quasi una professionista. Meritata standing ovation. Per Smith “è l’esibizione migliore di tutto Ballando“, mentre Zazzaroni svela di essersi emozionato per la prima volta da quando è nel programma. Selvaggia Lucarelli: “Luisella è molto brava, ma è chiaro che Pasquale abbia una marcia in più. La concorrente ha ballato per diverse puntate seduta, poi non ha più gareggiato e arriva per la finale rilassata, a differenza degli altri che sono reduci da tre mesi di sforzi”.

Piovono fischi ai danni della giornalista. Costamagna: “Non rispondo, ma chiedo il rispetto della narrazione. Non è vero che mi sono fermata“. Ottengono 47 punti (quattro dieci e il sette di Selvaggia). Condivisibile il discorso della giurata, meno l’oggetto della critica, che dovrebbe essere rivolta al regolamento e non alla concorrente.

A Ballando con le stelle del 23 dicembre scendono in pista Alessandro Egger e Tove Villfor. Si esibiscono con un valzer, che per Smith “era leggermente fuori tempo“. Per Ivan “era elegante“. Lucarelli critica il resto della giuria: “I miei colleghi, oggi, si sono accorti dei tuoi difetti. Io non aspetto la finale perché ho dei preferiti, ma ti ho sempre detto le cose prima. Tu non mi sei simpatico, ma quest’anno non hai sbagliato niente. Ti faccio i complimenti“. Vengono assegnati 46 punti, che diventano 71 se si sommano con i 25 ricevuti di sette giorni fa.

Ballando con le stelle 23 dicembre, Rosanna Banfi e Simone Casula

La diretta di Ballando con le stelle del 23 dicembre va avanti con Rosanna Banfi e Simone Casula, protagonisti di un twist pieno di energia. Canino, Smith e Zazzaroni esprimono parole di elogio per l’attrice. Per Lucarelli sono stati “didascalici”, così come per Mariotto. Ricevono 44 punti, ai quali si aggiungono i 5 di sabato scorso.

Si procede a gran ritmo, in quanto sono richiamati dalla sala delle stelle Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Portano in scena una baciata. La Presidente della giuria fa i complimenti alla coppia. Canino li definisce “meravigliosi”. Selvaggia Lucarelli, non appena inizia a parlare, viene fischiata. La giornalista sbotta: “Volete che me ne torno a casa? Mi sono stancata, non riesco a parlare”. E alla Carlucci che le chiedeva di continuare a parlare: “No, io non continuo. Bisogna che qui ci capiamo“.