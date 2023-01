Tali e Quali 28 gennaio, la diretta: concorrenti, vincitore, classifica finale

Condividi su

Sabato 28 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda del penultimo appuntamento di Tali e Quali. La puntata è condotta da Carlo Conti. Nel programma persone comuni mettono in scena delle imitazioni. A giudicare le performance ci sono Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il quarto giudice è il finto Renzo Arbore (ovvero Claudio Lauretta). I primi due classificati ottengono la qualificazione alla finale, in onda sabato prossimo. È previsto anche il ripescaggio di uno dei partecipanti esclusi nella stagione. Attesi, infine, gli ospiti fissi Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Tali e Quali 28 gennaio, l’imitazione dei Maneskin

Inizia Tali e Quali del 28 gennaio. Si parte dai Moonskin: come è intuibile già dal titolo, interpretano i Maneskin.