Grande Fratello Vip 30 gennaio, diretta: eliminato e chi in nomination

Lunedì 30 gennaio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. A condurre la serata c’è Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Con loro, in studio, anche Giulia Salemi, che ha il compito di leggere in diretta i commenti dei social.

Durante il Grande Fratello Vip del 30 gennaio è in programmazione una eliminazione importante. Al televoto, infatti, ci sono George Ciupilan, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Nell’appuntamento è dato ampio spazio alla nuova separazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello Vip 30 gennaio, gli scontri della settimana

Inizia la puntata del 30 gennaio del Grande Fratello Vip. Dopo i saluti di rito, ci si collega con i Vipponi in nomination, che fanno un appello al pubblico per essere salvati.