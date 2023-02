The Voice Senior 1° febbraio, la diretta: concorrenti, giudici, squadre

Condividi su

Mercoledì 1° febbraio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento con The Voice Senior. La puntata, come di consueto, è condotta da Antonella Clerici ed è visibile in streaming su Rai Play. Nell’episodio proseguono le audizioni al buio: i concorrenti cantano sul palco e giudici, giurati di spalle, devono scegliere se girarsi o meno solo sulla base della loro vocalità. I coach sono Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, i Ricchi e Poveri (Angelo Sotgiu e Angela Brambati) e Clementino.

The Voice Senior 1° febbraio, i primi cantanti

Inizia The Voice Senior del 1° febbraio. La prima cantante si chiama Lisa Maggio, ama la musica da quando ha cinque anni e viene da Milano. Porta in scena Quando ami una donna di Fausto Leali. La sua voce molto potente convince tutti i giudici, che scelgono di voltarsi. Lisa vuole giocare nel talent con Gigi D’Alessio. Il secondo partecipante è il milanese Dario Gay, 62 enne che afferma: “Ho un carattere riservato, la musica mi dà la possibilità di esprimermi“. Ha presenziato tra le Nuove Proposte a Sanremo ’90 e ’91 e ha collaborato con Loredana Bertè. Tuttavia non è riuscito a sfondare nell’ambiente e, per questo, oggi è un impiegato. Canta Il mare d’inverno di Bertè.