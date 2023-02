Tali e Quali 4 febbraio, la diretta: esibizioni, giudici, classifica finale, vincitore

Condividi su

Sabato 4 febbraio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda della finale di Tali e Quali. Il programma, fruibile in streaming su Mediaset Play, è condotto da Carlo Conti. I protagonisti si esibiscono dal vivo con le loro imitazioni, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Con loro, per finale, ci sono anche Ubaldo Pantani e Gabriella Germani. Ospiti dell’appuntamento Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Tali e Quali 4 febbraio, le prime esibizioni

Inizia la finale di Tali e Quali del 4 febbraio. Si inizia con una sorpresa: in studio, infatti, fa il suo ingresso Daniele Quartapelle, vincitore della scorsa edizione. Imita Renato Zero: la somiglianza è impressionante. Carlo Conti comunica una novità: Panariello, Malgioglio e Goggi, in ogni performance, possono ascoltare dalla cuffia solo la voce del partecipante. Al termine dell’esibizione, devono esprimere un voto da uno a cinque per la somiglianza vocale tra il tale e quale e l’artista imitato.

Massimo Ronza/Fausto Leali è il primo concorrente e canta Mi manchi. I voti dei giudici: Goggi e Panariello gli assegnano 4, mentre Malgioglio 3. Si continua con Michele Carovano, che è giunto in finale come miglior terzo imitando Vasco Rossi. Esegue la bellissima Un senso.