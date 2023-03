C’è posta per te 11 marzo, tutte le storie raccontate e gli ospiti

Condividi su

Sabato 11 marzo, dalle ore 21:30 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con C’è posta per te. Il programma, giunto all’ultima puntata della stagione, è condotto da Maria De Filippi. Protagoniste della serata sono le storie delle persone comuni, che si sono rivolgono al programma per realizzare delle sorprese o per recuperare dei rapporti. Per il finale di stagione ci sono ospiti importanti: attesi, infatti, il vincitore di Sanremo Marco Mengoni e Gerry Scotti.

C’è posta per te 11 marzo, inizia la puntata

C’è posta per te dell’11 marzo inizia con Gerry Scotti. Il conduttore è la sorpresa che Irene ha scelto per il fratello Daniele. Dopo la morte dei loro genitori, Irene ha passato un bruttissimo periodo e si è risollevata solo grazie all’aiuto del suo consanguineo. Quest’ultimo è dovuto partire lontano da casa per lavoro. Daniele ha accettato l’invito. Nel mentre, Scotti è già in lacrime. Irene prende la parola: “Sei sempre stato migliore di me, anche quando la mamma e papà si sono ammalati. Ti voglio un bene dell’anima, sono grata ai miei genitori per avermi lasciato un fratello come te“.

La giovane aggiunge: “Io non sono stata una brava sorella, sono stata egoista. Solo ora ho capito i miei sbagli e ti chiedo scusa. Voglio che tu sappia che qualora avessi bisogno di me io ci sarò sempre. Soffro la tua mancanza, ma sono felicissima della tua scelta di vita“. Gerry entra in studio e, tra le lacrime, afferma: “Mi sento fuori luogo, è una storia bellissima di un amore famigliare. Siete una realtà magnifica e la vostra è una storia meravigliosa. Io sono figlio unico e ho sempre sognato di avere un fratello o una sorella”.

A C’è posta per te dell’11 marzo Scotti prosegue: “Alla camera mortuaria di mia mamma la gente veniva a chiedermi gli autografi. Dopo un po’ mi sono innervosito, ma ho accontentato tutti perché mi sono chiesto ciò che mia madre avrebbe voluto che io facessi“. Considerazioni registrate mesi fa e che oggi assumono tutto un altro valore dopo le polemiche che hanno investito alcuni fan che, alla camera ardente di Maurizio Costanzo, hanno chiesto dei selfie con Maria De Filippi.

La storia di Maurizio

A C’è posta per te dell’11 marzo arriva Maurizio, che con la trasmissione tenta di recuperare il rapporto con le figlie Francesca e Maria. Loro non rivolgono più la parola al padre da sette mesi, e cioè da quando hanno saputo che lui ha tradito quella che oggi è l’ex moglie. Le figlie accettano di ascoltare la versione del papà, che afferma: “Mi mancate da morire. Non c’è un giorno in cui non vi penso. Ho provato a cercarvi ma non ho mai ricevuto risposte. Sono venuto qui per cercare di recuperare ciò che c’era prima: io ho sbagliato a tradire vostra madre. Comprendo il vostro stato d’animo”.