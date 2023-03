Il cantante mascherato 2023, diretta e recensione del 18 marzo: maschere ed esibizioni

Condividi su

Sabato 18 marzo 2023, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Il cantante mascherato. Il programma, che torna per la quarta stagione, è condotto da Milly Carlucci. Con lei i cinque giudici Serena Bortone, Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Christian De Sica. In totale si esibiscono dodici vip, nascosti dietro a una maschera. L’obiettivo del pubblico e dei giurati è quello di scovare il vip in incognito.

Tante le novità della stagione 2023 de Il cantante mascherato 2023. Tra queste arriva Il mascherato per una notte, nel quale degli ospiti si cimentano nel gioco solo per un appuntamento. Carlucci, a tal proposito, ha anticipato che nel debutto presenzia una tra queste coppie:

Gigi D’Alessio e LDA ;

; Stefania ed Amanda Sandrelli ;

; Al Bano e Jasmine ;

; Alessandro e Leo Gassman ;

; Romina Power e Yari Carrisi.

Il cantante mascherato 18 marzo 2023, il Riccio e la Cricetina

Inizia la puntata de Il cantante mascherato del 18 marzo. La conduttrice dà il benvenuto al pubblico: “I personaggi nascosti sono famosissimi, è impossibile non indovinarli. Nel complesso il gruppo ha partecipato a 354 film e 159 fiction. Hanno presenziato a 19 Festival di Sanremo e a 276 diversi programmi televisivi. Inoltre hanno scritto 26 libri, inciso 74 dischi e vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento“. Poi presenta i giudici e le investigatrici Sara Di Vaira e Rossella Erra.

La prima performance è quella del Riccio: “Mi piace essere protetta e quindi la maschera mi piace. Per tutta la mia carriera, però, ho provato a toglierle. Io penso di essere un po’ tenero proprio come il Riccio. Ho superato la timidezza grazie al lavoro e al mio pubblico. In genere chi fa il cantante non lo dice. Io canto ma faccio anche altre cose, non so definirmi. Sono un tipo competitivo“. Nella clip è mostrato un Telegatto. Canta Erba di casa mia di Massimo Ranieri. I giudici sparano i primi nomi: Giampiero Mughini per De Sica, Massimo Ranieri per Facchinetti, Salvo Sottile per Bortone e Teo Teocoli per Insinna e Zanicchi.

Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 continua con il Cricetina: “Odio la segretezza! In questo momento della mia vita giro a vuoto. Io non so cantare. Ho frequentato molto qualcuno che amava la bici”. Esegue Tu vuò fa l’americano di Renato Carosone. L’identità della vip sembra palese: dalla voce è riconoscibile Nathalie Guetta. Insinna, che ha lavorato insieme a lui in Don Matteo, la riconosce tanto. Lo segue anche Christian e Serena. Per Zanicchi potrebbe essere Patty Pravo. Facchinetti dice addirittura Rosa Chemical. Mah.

I Colombi

Il cantante mascherato del 18 marzo 2023 continua con i Colombi. Affermano: “L’Amore è come un regalo e non è mai un errore o uno sbaglio. Io ho sofferto tantissimo per amore. La vita ti sorprende con un colpo di fulmine e ti stordisce”. Performano con Fatti mandare dalla mamma. Tante le ipotesi: De Sica dice Lillo e Greg, Bortone Luca e Paolo e Insinna Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Per Iva Zanicchi sono nascosti Angelo Madonia ed Ema Stokholma (che per l’occasione diventa Copenaghen). Facchinetti prosegue dicendo dei nomi a caso, ovvero Chiara Ferragni e Fedez.

Si prosegue con lo Scoiattolo Nero: “Questo gioco è un’occasione per tirare fuori le fragilità. La mia popolarità nasce dalla paura della solitudine. Sono curioso e pigro. Vorrei tanto arrivare in finale”. Intona Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Secondo Christian è Anna Falchi, Iva sostiene che sia Elisabetta Gregoraci mentre Serena dice Alessia Marcuzzi. Francesco e Insinna, infine, ipotizzano Federico Fashion Style ed Eva Robin’s.

Tocca al Porcellino: “Fin da bimbo volevo viaggiare molto lontano da casa. Mio padre era un artigiano, mentre mamma vendeva la pasta fresca. Detesto la volgarità. Ho lavorato con grandi registi, tra cui Steno”. Canta un medley di canzoni di Enzo Jannaci. Zanicchi e De Sica dicono rispettivamente Paolo Rossi e Renato Pozzetto. Per Bortone è Cochi Ponzoni, Insinna e Facchinetti affermano Maurizio Ferrini ed Elio.