Il cantante mascherato 1 aprile, la diretta: esibizioni, maschere, svelamenti

Condividi su

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle 00:40 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Ciao Maschio. Il programma, come di consueto, è condotto da Nunzia De Girolamo. Con lei anche le Karma B. La puntata è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Ciao Maschio 1 aprile, la manifestazione dei sentimenti

Ciao Maschio del 1 aprile, come da tradizione, si configura come un talk tutto al maschile. La conduttrice, infatti, intervista tre personaggi celebri, provenienti da mondi differenti tra loro. Al termine dei faccia a faccia, De Girolamo guida uno spazio di discussione nel quale gli ospiti presenziano tutti insieme e discutono intorno a un grande tema.

Ciao Maschio del 1 aprile verte intorno al tema dei sentimenti. In particolare, la conduttrice cerca di comprendere se per gli uomini sia più complicato manifestare le emozioni. Inoltre, a loro è chiesto in che rapporti erano, da adolescenti, con i genitori. Con l’occasione, De Girolamo propone un focus sul tema del bullismo e dei pregiudizi, con i protagonisti che raccontano episodi nei quali sono rimasti coinvolti.

Il cantautore Antonino e Samuel Peron

A Ciao Maschio del 1 aprile è presente il cantante Antonino. La sua popolarità inizia nel 2004, quando a 21 anni decide di partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Vince quell’edizione, ottenendo anche il Premio della critica. Da quel momento ad oggi ha pubblicato quattro album e, di recente, ha vinto la dodicesima edizione di Tale e quale show.

Nella puntata, inoltre, interviene Samuel Peron. Il ballerino, da anni, è nel cast dei professionisti a Ballando con le stelle. Con il tempo, Peron è divenuto un volto televisivo e oggi è spesso opinionista a Oggi è un altro giorno. Nel 2013 ha iniziato una relazione con la modella Tania Bambaci e i due, ad ottobre, sono diventati genitori.

Ciao Maschio 1 aprile, Alessio Vassallo e Fabio Esposito

Durante Ciao Maschio è accolto l’attore Alessio Vassallo. Nonostante la giovane età, l’interprete vanta la presenza in serie importanti del nostro paese. Tra queste Le indagini di Lolita Lobosco, Sei donne – Il mistero di Leila e I Medici. Tra i tanti riconoscimenti ottenuti c’è il Premio Pirandello 2022, assegnato agli attori e ai registi che si distinguono in campo teatrale.

Infine, nel corso di Ciao Maschio del 1 aprile c’è spazio anche per Fabio Esposito. Imprenditore nel settore della moda, da qualche tempo ha iniziato una carriera parallela in tv, che l’ha portato a condurre show come Tienda: missione bellezza su Real Time o Stilista in cucina su Food Network.