Back to School 5 aprile, diretta e recensione della prima puntata: Valeria Marini e Soleil

Martedì 4 aprile, dalle ore 21:25 su Real Time, è andata in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Il programma, come di consueto, è condotto da Flavio Montrucchio. Anche in questa puntata otto single sperano di trovare l’amore attraverso degli appuntamenti al buio. Tra loro ci sono Giada e Giampaolo, oltre che i due sportivi piemontesi Massimo e Stefania.

Primo Appuntamento 4 aprile, i primi single

Inizia Primo Appuntamento del 4 aprile. La prima single è l’animatrice Giada, 22enne di Roma. Ha la passione per il ballo: “Sono molto romantica e protettiva, mi affeziono subito. Vorrei una famiglia, sono single da 7-8 mesi. Cerco una persona seria, carina nei modi e gentile. L’allegria è il mio punto di forza“. Cena con il 27enne Gianpaolo, cuoco di Frosinone: “Mi reputo determinato e istintivo, ma alla fine ottengo sempre ciò che desidero“.

Nel ristorante è accolta la 48enne Stefania, una beauty personal trainer: “Lo sport è da sempre la mia passione. Nel lavoro sono super programmata, ma nel privato assolutamente no. Sono single da 2 anni“. Incontra il 49enne Massimo, direttore commerciale e istruttore di spinning: “Sono sicuro di me stesso. Il problema in amore è che sono sempre la figura protettiva: ho bisogno al mio fianco di una persona forte“.

A Primo Appuntamento del 4 aprile c’è Gabriel, magazziniere di 31 anni: “Sono una persona simpatica: mi piace dire battute, anche se spesso nessuno le capisce. Sono un po’ vecchio stampo. Non ho una compagna da quattro anni: ho subito una bella batosta e da quel momento non sono più riuscito a fidarmi“. Cena con la 34enne Marzia, assistente alla poltrona: “Sono romantica, dolce e semplice. Amo prendermi cura degli altri e mi piace quando questo è ricambiato“.

Nella serata c’è il 69enne Luciano: “Sono un pensionato appassionato di arte. Cerco qualcuno per capire i miei limiti“. Incontra la pittrice 61enne Lorenza: “Sono allegra e giovanile. Dopo due decenni da solo vorrei un uomo nella mia vita“. Per entrambi è il primo appuntamento al buio della loro vita.

A Primo Appuntamento del 4 aprile iniziano le cene. Tra Giada e Gianpaolo sembra esserci una bella alchimia, al punto che entrambi confessano di avere il desiderio di creare una famiglia. Lui parla del legame con la sorella minore Claudia, che soffre di una disabilità fisica. Lei, invece, racconta di esser stata vittima di bullismo per quattro anni. Il loro appuntamento termina qui: i due sono concordi nel rivedersi.

Intanto, Stefania e Massimo scoprono di avere in comune la passione per lo sport ed è su questo che si concentra la conversazione. Il direttore commerciale afferma di avere un figlio di sette anni. Inoltre, svela di aver tradito la sua ultima compagna: “Lei, però, mi aveva già detto di non provare più nulla“. Stefania, invece, è separata da sei anni, ha sofferto di un tradimento e non ha prole. Arriva il momento della scelta: entrambi vogliono approfondire la conoscenza.

A Primo Appuntamento del 4 aprile è differente la situazione tra Gabriel e Marzia: quest’ultima mostra timidezza e fatica a parlare. A fatica, comunque, racconta il suo passato sentimentale: “Ho avuto un ragazzo molto geloso“. Marzia riconoscere di non essere interessata e dunque lasciano il locale separati.

Luciano, poi, ha alle spalle 22 anni di nozze: “Con il senno di poi riconosco di non averle dato l’amore che avrebbe meritato“. Anche Lorenza è reduce da una separazione. Il 69enne afferma di aver avuto due compagne contemporaneamente, facendo arrabbiare la single. La tensione è alta e, ovviamente, ognuno esce per conto suo.

Primo Appuntamento 4 aprile, l’evoluzione delle coppie

A Primo Appuntamento del 4 aprile è comunicata l’evoluzione delle coppie. Giada e Gianpaolo si sono sentiti ma mai più rivisti per volontà del ragazzo. Stefania e Massimo hanno avuto altri appuntamenti, ma non è nato l’amore e sono tutti e due ancora single. Gabriel e Marzia non si sono più né visti né sentiti e sono tutti e due alla ricerca dell’amore. Lo stesso discorso, infine, vale per Lorenza e Luciano. Termina qui Primo Appuntamento del 4 aprile.