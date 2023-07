Non sono una signora, la puntata del 13 luglio in diretta: chi sono i concorrenti

Condividi su

Giovedì 13 luglio, dalle 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda della terza puntata di Non sono una signora. Al timone del programma c’è Alba Parietti. Con lei i giudici Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Tornano anche le due coppie di investigatori, cioè Mara Maionchi con Filippo Magnini e Sabrina Salerno con Cristina D’Avena. A loro il compito di cercare di individuare i vip nascosti sotto i vestiti da Drag Queen.

Non sono una signora 13 luglio, le prime esibizioni

Inizia Non sono una signora del 13 luglio. Si parte con una esibizione delle giudici. La prima manche è quella della Catwalk, che consiste in una sfilata sui tacchi a spillo. La prima concorrente è Minnie Blanche: gli investigatori brancolano nel buio e fanno i nomi di Kledi, Luca Marinelli ed Emilio Solfrizzi. Prosegue Meusa Du Champ e, anche in questo caso, i vip che cercano di scoprire le identità non hanno idea di chi si nasconda sotto il vestito. La terza è Ayumi Flambé. Secondo Magnini si tratta di Massimiliano Rosolino, per Maionchi è Andrea Maddaloni. Segue Lupita Shoumbia, che però non convince i giudici. Il team Magnini/Maionchi opta per Tiberio Timperi, mentre Salerno/D’Avena pensano sia Gigi Buffon o Alex Belli. L’ultima sfilata è di Saetta McDaun.

Al termine della prova, è già tempo della prima eliminazione. Vanessa Van Cartier salva Meusa Du Champ, Elecktra Bionic opta per Ayumi Flambé e Maruska Starr manda avanti Minnie Blanche. Le tre giudici, insieme, decidono di eliminare Lupita Shoumbia. Per D’Avena/Salerno è Alex Belli, mentre Magnini/Maionchi affermano Costantino Vitagliano. La concorrente si svela ed effettivamente è Costantino.

La seconda prova di Non sono una signora del 13 luglio è quella del Lip Sync. In essa, le drag si cimentano in performance di playback. Tramite sorteggio si delineano i faccia a faccia: Minnie contro Ayumi, mentre Meusa affronta Saetta. Parte Minnie Blanche, che si esibisce con On the floor. Ayumi Flambé risponde con Fotoromanza di Gianna Nannini. L’eliminata è Minnie Blanche: è Gianpaolo Gambi. Indovinano D’Avena/Salerno.

Saetta McDoun contro Meusa Du Champ

Non sono una signora del 13 luglio continua con Saetta McDun contro Meusa Du Champ. La prima realizza il playback di Chimica di Donatella Rettore e Ditonellapiaga. La seconda risponde con Montagne verdi di Marcella Bella. Perde Saetta McDun, che è Francesco Oppini. Quest’ultimo, figlio di Alba Parietti, ha gareggiato di nascosto dalla madre.

La puntata si avvia alla conclusione con la sfida finale, che oppone Meusa Du Champ e Ayumi Flambè. Entrambe realizzano una comparata, dovendo imitare una bella performance di Elecktra Bionic.