Bake Off 2023, la settima puntata: quarto giudice Fulvio Marino

Venerdì 20 ottobre, dalle 21:25 su Nove, è andato in onda un nuovo appuntamento di Fratelli di Crozza. Il programma, come sempre, è guidato da Maurizio Crozza. Il comico, con imitazioni e monologhi, commenta le principali vicende di attualità politica e sociale. Confermato come spalla comica Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza 20 ottobre, inizia la puntata

Inizia Fratelli di Crozza del 20 ottobre. Si parte subito con la finta Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Giambruno, ti ho lasciato la piastra e la crema depilatoria vicino ai cassonetti. Io sono pietra, il tapiro ve lo infilo su per il fuorionda. Io l’avevo detto a Mediaset che era faticoso avere a che fare tutti i giorni con Giambruno. Il ciuffetto voleva fare le cose a tre e a quattro. Pensa la prossima volta che ho un bilaterale con Scholz, quando mi prenderà in giro e chiamerà anche Macron e la vecchia”.

Il comico entra in studio e parte con il monologo: “Andrea Giambruno, questa mattina, è stato lasciato da Meloni. Poche ore dopo si è auto-sospeso da Mediaset. Comunque, per Meloni non è andata così male: le rimangono comunque Dio e Patria“. Crozza lancia una stoccata a Mediaset per non avergli dato il permesso di mandare in onda i fuorionda.

In seguito, a Fratelli di Crozza del 20 ottobre è imitato Giambruno: “Dico una cosa al governo, perché al cellulare non mi risponde più. Credimi, non è come sembra. Viviana è solo una collega. Ho accarezzato la testa della mia collega e mi hanno criticato“. Si aggiunge Pietro Senaldi: “Cosa c’è di male? Il Papa, d’altronde, lo fa tutte le domeniche con i fedeli“.

L’imitazione di Cristiano Giuntoli

Durante Fratelli di Crozza del 20 ottobre, il comico procede con il monologo, incentrato sul sessismo: “Un consigliere leghista ha detto che alle donne piacciono i ragazzi di colore per un luogo comune tipico sulle parti intime . Il partito, per fortuna, lo ha espulso subito. In Italia, una persona con un pensiero del genere si merita un programma tutto suo su Rete 4“.

Crozza imita Cristiano Giuntoli, dirigente sportivo che ha paragonato la delusione per un acquisto sbagliato a quello di avere una fidanzata non capace di cucinare, lavare e stirare. Il finto Giuntoli: “È come incontrare una donna che non è capace di cucinare, che ordina la pizza invece di farla a mano 36 ore prima, per avere una giusta lievitazione”.

A Fratelli di Crozza del 20 ottobre si discute del fatto che una scuola ha deciso di far studiare ai propri allievi Il mondo al contrario, libro del generale Vannacci. Proprio quest’ultimo, ora, è oggetto di una parodia da parte del comico: “Noi umani siamo normali. Dobbiamo diventare ricchi e solo dopo possiamo preoccuparci dell’ambiente. Ora è necessario inquinare il più possibile: ciò ci permetterà di diventare ricchi. Gli animali non hanno diritti, perché questi sono concetti ideati dagli uomini“.

Fratelli di Crozza 20 ottobre, il Calcioscommesse

Durante Fratelli di Crozza del 20 ottobre dedica un breve approfondimento sullo scandalo Calcioscommesse: “Nicolò Fagioli avrebbe scommesso su eventi sportivi, maturando un debito di tre milioni di euro. Praticamente non ha mai vinto“. Tutto ciò è propedeutico ad affrontare il tema sport, con un passaggio sul bob e, dunque, sulle Olimpiadi di Milano-Cortina, la cui organizzazione sta avendo più di qualche intoppo. L’appuntamento continua con l’imitazione del Presidente della Regione Luca Zaia: “La pista di bob non è importante, è uno sport che fanno quattro gatti. Al Veneto sono rimaste le gare di sci femminile e di curling, cioè quello sport d0ve lanciano un ferro da stiro e puliscono”. Il finto governatore evita le domande dei giornalisti e mostra come tagliare una forma di formaggio.

Da un Presidente di Regione a un altro: si parla di Vincenzo De Luca: “Io sono un governatore per sempre, ho un mandato a vita, come il mio collega Bergoglio. Lo sanno tutti tranne il PD, che è l’unico partito al mondo in cui alle primarie possono votare chiunque, anche i nazisti dell’Illinois”. Fratelli di Crozza del 20 ottobre termina con il Mentana che vorrei. Il finto giornalista legge una serie di notizie utopiche. Tra queste la scoperta della molecola del carisma, scoperta nella saliva di Chiara Ferragni: “Schlein ne ha preso una goccia ed è riuscita a convincere Meloni a fare il salario minimo“.