Bake Off puntata 3 novembre: il tema sono i viaggi, tra le sfide c’è la Torta Pavlova

Venerdì 3 novembre, in prima serata su Real Time, è in onda la nona puntata di Bake Off 2023. La gara tra i migliori aspiranti pasticceri del nostro paese è guidata, come sempre, da Benedetta Parodi.

Bake Off 2023 nona puntata, il tema dell’appuntamento sono i viaggi

Bake Off 2023 è una produzione originale della Banijay Italia, che la realizza per Warner Bros. Discovery. Grandi protagonisti sono i giudici, a partire da Ernst Knam, l’unico ad aver presenziato in tutte le puntate del programma. Al suo fianco c’è Damiano Carrara, alla sua sesta presenza nel talent show. Infine, per la seconda edizione di fila, c’è il pasticcere napoletano Tommaso Foglia.

A loro, durante Bake Off 2023, si aggiunge Clelia D’Onofrio. La scrittrice, in passato giurata della trasmissione, spiega l’origine di alcune grandi ricette della pasticceria tradizionale italiana ed internazionale. Il tema dell’appuntamento sono i viaggi.

La prova creativa

Nel corso della nona puntata di Bake Off 2023 si parte con la prova creativa. In essa, i partecipanti devono realizzare la Linzer Torter, ovvero una delle torte più antiche del mondo. La ricetta è la prima ad essere stata codificata per iscritto, alla fine del 1600. Ognuno può rivisitare la torta a proprio piacimento. L’importante è che ogni preparazione contenga la pasta frolla e la frutta, sia secca che fresca.

La seconda prova è quella tecnica. In essa, gli aspiranti pasticceri devono cimentarsi nella preparazione della Pavlova, torta tipica della Nuova Zelanda, dove è nata per omaggiare la ballerina Anna Pavlova. Il dolce, che di per sé rappresenta già una sfida molto complicata, è reso ancora più complesso dai giudici.

Foglia, Knam e Carrara, infatti, hanno deciso che i concorrenti devono realizzare la meringa a mano libera, senza poter utilizzare lo stampo. In seguito, nella nona puntata di Bake Off 2023 si svolgono gli assaggi al buio.

Bake Off 2023 nona puntata, la prova a sorpresa

Infine, nella nona puntata di Bake Off 2023 c’è la prova a sorpresa. In essa, i protagonisti devono abbandonare il tendone che da sempre fa da location alla trasmissione. La manche, infatti, si disputa tra le Alpi del Trentino Alto Adige e, in particolare, sul monte Bondone. Da qui, i pasticceri devono realizzare delle torte sferiche, per riprodurre i pianeti del sistema solare. A giudicare le preparazioni ci sono dei giudici speciali, ovvero dei bambini.