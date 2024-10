Bake Off Italia, la puntata del 25 ottobre: le prove, grembiule blu e chi eliminato

Venerdì 25 ottobre, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. La rete, visibile sul canale 31 del digitale terrestre, propone lo show dalle 21:20 circa.

Bake Off Italia 25 ottobre, il titolo è I Continenti

Prodotto dalla società Banijay Italia, che l’ha realizzato per conto della Warner Bros. Discovery, il format è condotto da Benedetta Parodi. Al suo fianco, sotto il tendone posto nella suggestiva Villa Borromeo D’Adda, ci sono, nel ruolo di giudici, Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. A loro, esclusivamente per la prova tecnica, si aggiunge Iginio Massari. Il titolo della puntata odierna è I Continenti. In ogni prova, i concorrenti devono realizzare dei dolci appartenenti alla cultura culinaria di vari paesi del mondo.

La prova creativa e quella tecnica

La puntata di Bake Off Italia di oggi, venerdì 25 ottobre, è partita con la prova creativa. In quest’ultima, lo Stato protagonista è il Messico. Per l’occasione, gli sfidanti devono fare dei tacos dolci. Gli aspiranti pasticceri devono realizzare, necessariamente con la farina di mais, delle cialde, che non devono né ammorbidirsi né sbriciolarsi. Sono, invece, liberi di selezionare la farcitura, che può contenere sia creme che frutta. I protagonisti hanno 90 minuti per portare a termine la prova.

Il viaggio in giro per il mondo di Bake Off Italia del 25 ottobre procede con la prova tecnica. Iginio Massari ha deciso di ispirarsi all’Asia e, in particolare, al Giappone. Il giudice costringe i concorrenti a realizzare delle cotton cake. Massari spiega: “Si tratta di una torta soffice e leggera, proprio come un batuffolo di cotone. Devono essere cotte al vapore e decorate con dei fiorellini di ghiaccia reale, oltre che con un fiore di loto realizzato con la pesca e tagliato con un’antica tecnica giapponese“. Giulia, avendo vinto il grembiule blu la scorsa settimana, può sfruttare il suo vantaggio in tale manche.

Bake Off Italia 25 ottobre, la prova a sorpresa

Infine, la serata con Bake Off Italia giunge al termine con la prova a sorpresa, ambientata idealmente in Francia. I giudici Carrara, Knam e Foglia hanno deciso di rendere protagonista la madeleine. Gli aspiranti pasticceri devono utilizzare tali dolci per comporre delle torri. Esse devono avere un’altezza pari o superiore ai 30 cm. Al termine della manche e dei tradizionali assaggi, i giudici devono emettere il loro verdetto. Il migliore è premiato con il grembiule blu. Il peggiore, invece, è definitivamente eliminato.